Mairie de Cotonou : Le PTA au 30 juin 2022 revu, des perspectives en vue

Vues : 2

Le présidium à l’ouverture des travaux

Les cadres de l’administration municipale de Cotonou ont saisi l’occasion de la revue du Plan de travail annuel au 30 juin 2022, pour s’engager à relever de nouveaux défis. C’était le jeudi 4 août 2022.

Que retenir des travaux de cette séance : Les travaux de cette activité qui s’est déroulée dans la salle de délibération du conseil municipal ont été ouverts par le premier adjoint Randyx Romain Ahouandjinou en présence du Secrétaire Exécutif Nestor Manonwomeh Bossou. Après une brève introduction du Secrétaire Exécutif, le rapport général sur le niveau d’avancement, par composante et des taux d’exécution financière et physique a été présenté par la structure en charge de la planification et du développement local. Laquelle présentation a été suivie de débats fructueux. Les participants ont apprécié les niveaux d’exécution physique et financière du PTA au titre du premier semestre 2022 ainsi que les écarts observés. Ils ont également fait le bilan des réalisations au deuxième trimestre de l’année et défini ensemble les orientations pour le prochain semestre. Cet examen critique du Plan de Travail Annuel et du Budget au 30 juin 2022 a permis d’échanger sur la pertinence de certaines activités jusque-là non réalisées.

Quid de l’ambiance de la séance: Au lancement des travaux, le Secrétaire Exécutif a invité ses collaborateurs, à redoubler d’efforts pour des résultats concrets conformément à la volonté exprimée par le Maire et son équipe. Les participants sont répartis très engagés pour relever les défis qui s’imposent.

Par ailleurs: Cet exercice périodique qui permet d’apprécier à mi-parcours l’exécution physique et financière des tâches assignées en vue d’une réorientation éventuelle des actions, a mobilisé les responsables des fonctions techniques et administratives, les acteurs de la chaîne de dépenses, chefs services, les chefs de divisions et autres cadres techniques de toutes les entités de l’administration municipale.

Rastel Dan