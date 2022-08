Promotion au CAMES: Jean-Euloge Gbaguidi décroche le Grade de 1er Professeur Titulaire en journalisme au Benin

Vues : 4

Jean-Euloge Gbaguidi, Professeur Titulaire

Enseignant-Chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi, le Docteur Jean-Euloge Gbaguidi est désormais admis au grade de Professeur Titulaire en journalisme dans les Universités du CAMES. Il a été élevé à ce grade à l’issue de la délibération de la 44 ème session du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).



Diplômé de la faculté de Journalisme de l’Université d’Etat de Moscou (1993), Journaliste chercheur, il a 17 ans de pratique de télévision dont 12 ans en tant que journaliste producteur de magazines culturels. JEG, avec vingt-trois années d’activités universitaires, a été pendant six ans Chef – Adjoint du Département des Sciences du Langage et de la Communication (DSLC) à la FLASH à l’Université d’Abomey-Calavi. En février 2011, il a été chargé de la conception, de la création et de la mise en œuvre de la formation des journalistes à l’Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication qu’il a dirigé jusqu’en 2015. Il a repris la direction de l’ENSTIC-UAC en janvier 2017 suite à la réorganisation de la carte universitaire du Bénin. Né le 20 Octobre 1959 à Savalou, le professeur Jean-Euloge Gbaguidi a un riche parcours scolaire. Son baccalauréat Série L décroché en 1980 au CEG 1 Gbégamey à Cotonou, il s’est inscrit en journalisme à l’Université. Il obtient un diplôme de recherche en journalisme, un Certificat de recherche sur « Francophonie et Médias ». Maître Assistant en 2004, il devient en 2013, Maître de Conférences. Il a occupé en février 2012 le poste de Chef Adjoint du Département des Sciences du Langage et de la Communication. En février 2011, Directeur de l’Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication. De 2016 à ce jour, il a été Coordonnateur Adjoint de la Formation doctorale « Sciences du Langage et de la Communication. Depuis 2017, il est le responsable du Laboratoire d’Etude des Médias, de l’Information et de la Communication. LEMIC / EDP. Ses fonctions universitaires ne l’ont pas empêché d’exercer d’autres fonctions dans la République. Superviseur de la Sous-commission « Journalisme et Métiers de l’audiovisuel » pour l’organisation des examens nationaux de Licence et de Master professionnel. Il est l’initiateur et secrétaire exécutif de l’ONG Lépic- Franco (Laboratoire d’Etude des Processus de l’Information et de la Communication dans l’Espace Francophone).

Maître de Conférences du CAMES depuis 2013, le professeur Jean-Euloge Gbaguidi est Essayiste, auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques sur les médias.

Au nombre de ces nombreuses publications, on peut citer entre autres : Du retour du religieux dans la communication politique au Bénin : les risques d’une altération du débat démocratique, paru dans les Actes du Premier colloque de l’UAC. 2008 Volume I ISSN 1840-5851, p 447- 459 ; Multilinguisme et mass média au Bénin : présentation et évaluation de l’expérience de la télévision nationale, paru dans Langage et Devenir : Cenala / Cbrst Cotonou, déc. 2006. ISSN 1659-5033, p. 101 – 114 et Micro-nationalisme et décentralisation en Afrique : expression d’une double rupture idéologique. In Démocratie et développement en Afrique de l’Ouest : mythe et réalité, sous la direction de Elizabeth Annan-Yao. Dakar : CODESRIA, 2005, ISBN : 2 -86978-163-6 2005 p. 57- 69.

Alban Tchalla