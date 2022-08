Libération de plusieurs détenus: Le parti ‘’Les Démocrates’’ se félicite et exige une amnistie générale

Vues : 3

Le présidium dirigé par Eric Houndété

A l’occasion de la 3ème session ordinaire de l’année de leur formation politique tenue le 2ç juillet 2022, les responsables du parti les Démocrates ont demandé, au-delà des détenus libérés, une amnistie pour les autres.

Le parti Les Démocrates s’apprête pour sa participation effective au scrutin législatif du 08 janvier 2022. A cet effet, la coordination nationale du parti a tenu sa 3ème session ordinaire de l’année 2022 au siège du parti à Gbèdjromédé. A l’occasion, elle a réaffirmé la ferme volonté du parti à prendre part aux prochaines élections législatives et a invité les militants à continuer les mobilisations dans leur circonscription électorale afin que l’objectif électoral fixé soit atteint au soir du 08 janvier 2022. Au cours de cette réunion statutaire du parti qui s’est déroulée sous la direction du président du parti, Eric Houndété, plusieurs autres sujets ont été abordés. De la question de la finalisation de l’installation des structures de base, la coordination Nationale du parti, a constaté que l’installation des structures de base jusqu’au niveau arrondissement sur tout l’ensemble du territoire national, est terminée.

La Coordination Nationale a instruit toutes les coordinations à finaliser l’installation des structures de village et quartiers de ville au plus tard le 30 août 2022. Sur la libération de certains détenus, le parti a pris acte et s’est félicité. Cependant, elle rappelle qu’un grand nombre de ses militants, reste encore en prison. C’est ainsi, que les responsables du parti, ont insisté sur la nécessité d’une amnistie générale pour la libération de tous les autres détenus et le retour de ceux qu’ils appellent ‘’ exilés politiques’’.

Alban Tchalla