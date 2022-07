CAMES: Le Docteur Dégbedji Dideh admis au grade de Maître de Conférences

Vues : 1





Dr Dégbedji Dideh, Maître de Conférences du CAMES

Enseignant-Chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi, Dégbedji Gad Abel Dideh accède désormais au grade de Maître de Conférences. Il a été élevé à ce grade à l’issue de la 44e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Maître-Assistant des Universités du CAMES à l’issue de la délibération des travaux de la session de Juillet 2018 du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), le Docteur Dégbedji Gad Abel Dideh est admis désormais au grade de Maître de Conférences. Titulaire d’un DEA (Diplôme d’Études Approfondies) en Philosophie à l’Université d’Abomey-Calavi, il poursuit les études pour décrocher son Doctorat dans la même filière (Philosophie) à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) en 2014. Né en 1978 à Kétou dans le département du Plateau, le Docteur Dégbedji Gad Abel Dideh intègre l’Université avec un bac littéraire (série : A1) obtenu en 1997, où il s’est inscrit en philosophie. Trois ans plus tard, il obtient sa licence en philosophie à l’Université Nationale du Bénin (UNB) et en 2003 sa Maîtrise. Après avoir soutenu brillamment sa thèse en 2014, il a collaboré avec plusieurs enseignants et professeurs avant de devenir Maître-Assistant dans cette même Université. Il a exercé en tant que Chargé de communication du Laboratoire du Centre Africain des Hautes Études de Porto-Novo de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) de 2014 à ce jour. Il est aussi Rédacteur en Chef Adjoint de la Revue Interculturelle, Internationale de Cognition, des Humanités, et des Sémiotiques Applicables (RIICHSA) du Centre d’Études de Recherches en Éducation et en Intervention Sociale pour le Développement (CEREID) et du Laboratoire de Cognition, de Coaching Opérationnel, Stratégique et de Sémiotique (Labo CCOSS) de l’Université d’Abomey-Calavi en collaboration avec des Universités de l’espace CAMES et du Nigéria. De 2014 à 2019, le Docteur a été le Chef de la cellule de communication du Conseil National de l’Éducation (CNE) du Bénin. Ses fonctions dans le domaine scientifique ne l’ont nullement empêché d’être utile dans d’autres institutions. Le Docteur Dégbedji Gad Abel Dideh est membre actif depuis 2019, du Comité scientifique du Projet d’Éducation à l’Environnement et au Développement (PEED) de RADE-ONG, partenaire du Ministère des Enseignements maternel et primaire. Il fait partie également de l’équipe de correction et de relecture de la maison d’éditions des Groupes Bibliques Universitaires d’Afrique Francophone (GBUAF), partenaire des éditions CLE (Yaoundé) et de l’équipe de pilotage de la réalisation du Bulletin pédagogique de philosophie confectionné au profit des étudiants des Universités Nationales du Bénin et des élèves des lycées et collèges.

Alban Tchalla