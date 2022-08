Fête de l’indépendance du Bénin: Le Maire Luc Atrokpo communie avec la jeunesse de Cotonou

Vues : 2

Photo de famille entre les joueurs et le maire Atrokpo

Dans le cadre des festivités de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, le Maire de la commune de Cotonou, Luc Sètondji ATROKPO et tout le conseil municipal de Cotonou ont initié maintes activités pour permettre aux populations de vivre dans la ferveur et la liesse populaire les moments inoubliables qui replongent les béninois dans leur histoire.

Hormis les activités pour l’embellissement et le pavoisement des rues, une série d’activités distractives et ludiques ont été organisées avec grand succès pour donner un cachet spécial à ces festivités. Il s’agit de deux géants concerts, l’un à la place Lénine d’Akpakpa et l’autre à la plage de Fidjrossè animés par de grands artistes de la musique béninoise. Les amoureux des jeux ludiques tels que belote, scrabble, domino, pétanque et dame du littoral étaient aussi sur l’esplanade de la place de l’étoile rouge pour redonner vie à la communauté béninoise qui célèbre ses 62 ans d’indépendance. A la fin des compétitions, le maire de la ville de Cotonou et son conseil municipal ont procédé à la remise de lots aux équipes gagnantes. Les autorités ont également donné le top de la traditionnelle retraite aux flambeaux animés par les forces de défense et de sécurité accompagnées des centaines de jeunes, ceci à la veille de l’indépendance. Elles ne sont pas restées indifférentes du défilé militaire et civil sur le boulevard de la Marina auquel elles ont activement participé.

Les autorités de la Mairie de Cotonou ont offert à leurs populations un moment inoubliable et une belle célébration de la fête de l’indépendance.

Assise Agossa