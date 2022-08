Célébration des 62 ans d’accession du Bénin à l’indépendance : Le parti ‘’Les démocrates’’ répond à l’invitation de Talon et se justifie

Vues : 2

Le parti d’opposition «Les Démocrates» était à la tribune officielle suite à l’invitation du gouvernement pour participer au défilé entrant dans le cadre de la célébration de la commémoration des 62 ans du Bénin à l’indépendance ce 1er août 2022.

Depuis la formalisation du parti le 11 décembre 2020, c’est la première fois qu’il reçoit une invitation pour participer au défilé du 1er août. En réponse à une invitation officielle du président Patrice Talon pour participer au défilé du 1er août 2022, le parti les démocrates a publié un communiqué pour rassurer ses militants et militantes que l’objectif n’a pas changé. « Le Parti réaffirme son opposition ferme à la gouvernance de Patrice Talon qui mène depuis 2016, une politique de prédation des libertés fondamentales et de remise en cause de notre modèle démocratique. Nous invitons les militants et militantes à poursuivre sans relâche la mobilisation pour la réalisation des objectifs du Parti », selon ledit communiqué.

Dans le même communiqué, le parti Les Démocrates a également fait savoir que « cette invitation intervient dans un contexte d’attente d’une décrispation totale du climat politique dans le pays, qui devrait traduire entre autres par la mise en place de mécanismes visant: la libération des détenus politiques dont les plus emblématiques sont Réckya Madougou et Joël Aïvo, la tenue d’un véritable dialogue politique national pour la restauration de la confiance publique, le renforcement du vivre ensemble et l’organisation d’élections législatives inclusives, équitables, libres, transparentes et apaisées. »

En tant que parti politique régulièrement constitué, le parti Les Démocrates a donc fait l’option d’honorer la République et le drapeau national. Selon ce parti, la fête du 1er août est une fête nationale de portée historique qui transcende les sensibilités politiques, idéologiques, philosophiques et religieuses.

Assise Agossa