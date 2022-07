Proclamation des résultats 2022 au CAMES: Rodrigue MONTCHO décroche avec brio son grade de Maître de Conférences

Vues : 3

Rodrigue Sèdjrofidé MONTCHO, Maître de Conférences

A l’issue de la délibération des résultats de la 44e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), le Docteur Rodrigue Sèdjrofidé MONTCHO est admis grade de Maître de Conférences.

Dans le lot des enseignants des Universités du Bénin admis aux différents grades, figure le Docteur Rodrigue Sèdjrofidé MONTCHO. Socio-anthropologue et Spécialiste en Gouvernance, le Docteur Rodrigue Sèdjrofidé MONTCHO passe désormais au grade Maître de Conférences des Universités du CAMES. Maître-Assistant des Universités du CAMES en 2017, le Docteur est depuis 2011 à ce jour Enseignant-Chercheur à l’Université de Parakou. Spécialiste des sciences de l’information et de la communication, il est chargé des cours de Sociologie de la Communication et des nouveaux médias, de Développement Communautaire, de Gouvernance Locale, de Formes et Techniques de Communication, de Restitution et Présentation d’un rapport technique ou scientifique au Département de Sociologie-Anthropologie. Expert en management des organisations, prospection stratégique et territoriale, l’heureux du jour est titulaire d’un Doctorat Unique (PHD) en Sociologie de Développement, qu’il a décroché à Ecole Doctorale Pluridisciplinaire, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Ses travaux de recherche ont porté sur le thème : « Dynamiques multiculturelles de la gouvernance locale dans la ville de Cotonou ». C’est après avoir été reçu au grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi, que Rodrigue MONTCHO s’est investi pleinement dans la recherche pour contribuer au développement de la science dans son domaine de prédilection. Il a plusieurs œuvres scientifiques à son actif et est titulaire d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle de l’Enseignement Technique (CAPET) en Sciences Techniques de l’Agriculture à l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique de Lokossa. En 2007, il a obtenu un DEA en Sociologie de Développement à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Bien avant ce diplôme, le Docteur Montcho a depuis 2004 décroché un DEA à l’Université Paris X en France. Détenteur d’une maîtrise en sociologie, il est également professeur Certifié au Lycée Agricole Médji de Sékou où il est chargé de dispenser les cours aux apprenants. Son leadership et son amour pour le travail bien fait, lui ont valu plusieurs postes au niveau de l’Administration béninoise où il a été sollicité pour mettre sa compétence. A titre d’exemple, de Janvier 2015 à juillet 2020, il a été Directeur Général du Centre de Perfectionnement et d’Assistance en Gestion au Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat puis au Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales et au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de a Promotion de l’Emploi (Structure l’Etat créée en 1985 en charge du renforcement des capacités des ressources humaines et de la rationalisation de la gestion du secteur public et du secteur privé notamment dans les domaines du management, du développement personnel et de l’Informatique). En tant que Directeur Général, il a coordonné et formé plus de 20.000 agents de l’Etat, des Entreprises privées et des institutions nationales et internationales. Son ascension fulgurante aux différents grades au niveau de l’Enseignement supérieur, est le fruit de son savoir-faire avéré. Auteur de plusieurs articles, publications, revues et ouvrages scientifiques dont principalement, la Reconnaissance sociale et déni de reconnaissance dans le processus de gouvernance locale dans la commune d’Allada publié dans les actes du colloque international sur les politiques publiques de l’Université d’Abomey-Calavi et le Département de Sociologie-Anthropologie en 2022. Cette même année, il a fait une publication sur : Influence de la stratégie communicationnelle sur l’adoption des méthodes contraceptives modernes par l’Eglise des Assemblées de Dieu dans la zone périphérique de la Commune d’Abomey-Calavi publié dans la revue internationale indexée IJIAS et Effets des cours à Distance sur le rendement des étudiants FLASH, FASEG, FDSP publié dans l’Annale de l’Université de Parakou en 2021. Maître de Conférences, l’enseignant Rodrigue Sèdjrofidé MONTCHO a participé et organisé plusieurs conférences, colloques, séminaires et forums tant au plan national que sur le plan international.

Alban Tchalla