Formation à l’employabilité des jeunes: La Société Wapco-Bénin lance son programme ‘’Cultiver les talents’’

Vue d’ensembles des autorités à la fin du lancement

Le programme de formation technique et professionnelle des habitants riverains du projet Pipeline d’Export Niger-Bénin, a été lancé le vendredi 29 juillet 2022. Le Lycée technique et professionnel d’Amitié Sino-Béninoise d’Akassato a servi de cadre au lancement officiel dudit programme permettant aux jeunes de développer leurs talents dans l’apprentissage de plusieurs métiers afin de s’épanouir véritablement.

Ce que vous devriez savoir : Enrichir les compétences locales afin d’offrir aux jeunes la possibilité de réaliser leur rêve. C’est l’objectif poursuivi par les responsables de la société chinoise West Africa Oil Pipeline Bénin Company (Wapco-Bénin), en élaborant une stratégie de mise en œuvre de la localisation des talents locaux à travers un programme dénommé ‘’Cultiver les talents’’. Ceci dans le cadre de la construction et de l’exploitation du projet Pipeline d’Export Niger-Bénin. Il s’agit d’un programme innovant qui consiste à faire découvrir et à renforcer les potentialités dont dispose la jeunesse béninoise principalement les jeunes des communautés impactées par ce projet d’envergure, que le Bénin a connu depuis son accession à l’indépendance. Cette formation va porter sur 30 thèmes dans l’optique d’améliorer les compétences techniques des résidents le long de la ligne et par conséquent soutenir le développement local et économique voire technologique du Bénin entier.

Entre les lignes : La cérémonie officielle de lancement, a connu la présence d’une forte délégation des responsables de la société Wapco-Bénin ayant à sa tête, le Directeur Général de Wapco-Bénin, Jin Jinsong ; de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Pen Jingtao ; du Directeur du cabinet du ministre de l’eau et des mines, Agnidé Emmanuel Lawin et du Directeur du cabinet du ministre en charge des Enseignements secondaires, Ayouba Garba ; des directeurs départementaux des enseignements secondaires, des autorités préfectorales et communales ainsi que les bénéficiaires de cette section de formation.

Vue partielle des bénéficiaires du prgramme



Que pensent les experts : Dans l’optique d’accomplir ses responsabilités et obligations sociales, la Société chinoise Wapco en charge de la construction et de l’exploitation du Pipeline, a initié ce programme permettant le renforcement du capital humain dans les localités impactées par la mise en œuvre du projet. Pour le représentant du ministre en charge des Enseignements secondaires, Ayouba Garba, cette initiative dévoile la volonté de l’Ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin et la société Wapco à œuvrer dans la logique du respect des engagements pris. Précisant la vision de son équipe, d’atteindre la localisation du personnel local et d’une main d’œuvre qualifiée, le Directeur général de Wapco, a rassuré qu’il s’agit d’une formation technique au bien-être des populations le long du projet Pipeline. « Le contenu comprend la formation professionnelle normale et technique dont Wapco aura besoin ultérieurement. Elle vise à apprendre sérieusement les pratiques aux apprenants », a-t-il martelé. Pour sa part, le représentant des préfets de l’Atlantique, Ouémé et du Plateau, Zannoudaho Bernard, a prodigué quelques conseils aux jeunes futurs apprenants des trois communes sélectionnées pour cette première section de formation. Il les a invité à suivre avec attention particulière les différentes communications pour tirer le meilleur profit de leur participation. Heureux, Arthur Vodounon Sognon, l’un des bénéficiaires de cette première section de formation a remercié la société Wapco pour son initiative qui consiste à relever le défi d’une main d’œuvre qualifiée au Bénin. « Je vais remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce projet. D’abord la Chine à travers son Ambassade et tout le personnel de Wapco. Et demander à ce que ce projet soit fructueux pour notre pays. Nous aimerons qu’à la longue, le Bénin grâce à ce projet se développe davantage pour que nous puissions s’en sortir de la pauvreté », confie-t-il.

Pour finir : Outre le présent programme de formation, Wapco a déjà signé le 30 juin 2022, une convention avec l’Université d’Abomey-Calavi pour la bourse horaire. Cette bourse offerte concerne les étudiants en Licence 3 et en Master 2 dans plusieurs filières de l’Université. Cette société entend accompagner l’ambition du chef de l’Etat de faire de la formation technique et professionnel, un levier de développement et sortir les jeunes de la situation difficile du manque d’emploi après les études. Faut-il rappeler que ce Pipeline d’une longueur d’environ 1980 kilomètres dont 675 sur le territoire béninois, traverse cinq départements (l’Ouémé, le Plateau, les Collines, le Borgou et l’Alibori). Donc 17 communes et 141 villages et va générer près de 3000 emplois lors de la phase de construction et environ 300 emplois permanents dans le cadre de son exploitation.

Alban Tchalla