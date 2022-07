Promotion au CAMES: Le Vice-Doyen Charles Lambert BABADJIDE admis au grade de Professeur Titulaire

Vues : 2

Professeur Titulaire Charles Babadjidé

Le Vice-doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) de l’Université d’Abomey-Calavi,

Docteur Charles Lambert BABADJIDE, Socio-Anthropologue, en Environnement, Santé et Développement, est élevé au grade de Professeur Titulaire à l’issue des délibérations de la 44 ème session du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

L’ancien Chef du département de Sociologie Anthropologie et actuel vice- Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Charles Lambert BABADJIDE accède désormais au grade de Professeur Titulaire des Universités du CAMES. Jusque-là Maître de Conférences du CAMES depuis 2018, cette promotion est le couronnement de longues années de travail. En effet, sa licence en Sociologie obtenue en 1999, il va ainsi poursuivre les études pour décrocher deux ans plus tard en 2001 sa Maîtrise en Sociologie-Anthropologie.

Son Doctorat Unique en Gestion de l’Environnement Option Environnement-Santé et développement décroché à l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire de la FLASH, lui ouvre les portes des enseignements à l’Université en octobre 2012. Pur produit de l’Université d’Abomey-Calavi, Charles Lambert BABADJIDE est devenu enseignant dans l’Université qui l’a formé. Actuel Vice-Doyen de la FASHS, il a été le chef du département de sociologie anthropologie de cette même faculté, mais aussi Chef adjoint du département de Sociologie Anthropologie. Son désir de transmettre son savoir le pousse à dispenser les cours en dehors de sa faculté, dans plusieurs Universités, instituts et écoles de formation universitaire comme à l’EPAC, à l’institut National de l’Eau à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest et à L’Institut de Jean Paul II. Le professeur Charles Babadjidé a coordonné plusieurs projets tant au plan national qu’international. Responsable de la zone Zê pour le Projet PADSA, Coordonnateur des projets de l’ONG BENIN DEFIS, Animateur du projet « Formation des Pairs Educateurs » à la Croix Rouge Béninoise à Cotonou etc Coordonnateur du Master Genre et Développement. Boxeur hors pair, sa contribution à la formation et à la recherche à l’Université, ne l’a pas empêché de participer et/ou d’organiser des Colloques. Entre autres, il a participé au colloque international en Côte d’Ivoire sur « Littérature et émergence des sociétés » et au VIème colloque de l’UAC au Bénin portant « Arts, Sciences et Technologies pour le développement socio-économique des nations. Aussi en 2017, en tant que membre du comité d’organisation des Journées Portes Ouvertes (JPO) de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, le professeur Babadjidé a été reconnu pour ses œuvres scientifiques. Auteur de plusieurs publications notamment sur l’ulcère de buruli de 2007 à 2011 dans la commune de Ze, ses parutions figurent en 2013, dans : « Cahiers des Maitrises Professionnelles » Volume 5, N° 8, pp. 62-75. ; dans « Rev. Spe. Jour. Sci. FLASH », Vol 3 N° 6, pp. 97-110 et les Changements climatiques dans le nord-ouest Bénin : stratégies des femmes rurales face aux défis de la sécurité alimentaire, etc. Il est également l’auteur de nombreuses parutions à savoir : Stratégies endogènes de protection des espèces animales et végétales à Avlékété de Ouidah (Bénin), Afrique de l’Ouest in Revue de géographie du Laboratoire Leidi » No 12, ISSN 0851-2515 Université Gaston Berger, Sénégal , 2014, pp. 16-25 ; Qualité des poissons vendus au port de Pêche artisanal de Cotonou (POPAC) in « European Scientific Journal » edition vol.11, No.35 ISSN: 18,57 – 7881 (Print), University Ss “Cyril and Methodius” Skopje, Republic of Macedonia, 2015, pp.147-158 et Gestion de l’environnement chez les ‘‘waaba’’ de la me commune de Natitingou, entre tradition et modernité in Revue de Géographie de l’Université Ouaga I Pr Joseph. KI ZERBO, Vol. 1. 199, N°005, ISSN 2424-7375, l’Université Ouaga, BURKINA FASO, 2016, pp. 199-214.



Alban Tchalla