Production de beurre de Karité: Le  PAGEFCOM II renforce la capacité des femmes productrices

Les donateurs procédant à la remise des matériels aux femmes

« Promouvoir les produits forestiers non ligneux »,c’est dans le cadre de la réalisation de cette action prévue dans la mise en œuvre du projet d’Appui à la Gestion des Forets Communales phase 2 ( PAGEFCOM 2), que l’équipe de direction du projet a entrepris de renforcer la capacité de production des femmes transformatrices de karité en beurre, des communes de Bantè, Bassila et Tchaourou, à travers un don d’ustensiles de cuisine à l’endroit de ces dernières effectué du 15 au 17 septembre 2021.

La mise en valeur de la chaine de production karité est une priorité pour le PAGEFCOM II, les dirigeants du projet ne lésinent sur aucun moyen pour renforcer la capacité des femmes fabricatrices de ce produit forestier non ligneux. A cet effet, le coordonnateur du projet, a conduit, une délégation du PAGEFCOM 2 dans certaines zones d’intervention du projet que sont Bantè, Bassila, et Tchaourou pour la remise d’ustensiles à l’endroit des groupements de femmes productrices de beurre de karité.

Aletan, un village de Bantè, c’est là que l’équipe conduite par le colonel Paul DJOGBENOU va marquer son premier arrêt. Ici un accueil chaleureux attendait la délégation. Après les commodités d’usage, la présentation de l’équipe a été faite aux populations rencontrées, qui à travers chants, danses et applaudissement ont fait savoir leur joie de recevoir cette délégation du PAGEFCOM2, composée de la Spécialiste en passation des marchés publics du PAGEFCOM II Eléonore HOUNKPATIN, du Responsable aux affaires Financières MEDJE Francis, Akim OGOUDIKPE chargé de suivi et Evaluation du projet et en tête le coordonnateur Paul DJOGBENOU.

De l’autre côté, l’organe dirigeant du groupement rencontré est présenté à l’équipe. A la suite des présentations, les femmes du groupement de Alétan ont reçu les ustensiles apportés par l’équipe, composé notamment de bottes, marmites, sceau, bassines… bref tout le nécessaire pour la redynamisation des activités de production.

Apres Bantè, la commune de Bassila sera la seconde étape de la mission. A ce niveau une rencontre avec le maire de la ville est tenue en prélude à la rencontre avec le groupement de femmes productrices de karité de cette localité. Il a été question au cours de cette rencontre tenue à la municipalité de Bassila, d’expliquer à la première autorité de la ville, l’objectif de la présence de la délégation. Entièrement conquis à la cause de cette mission, le maire ne s’est pas fait prier à laisser ses taches pour accompagner la délégation dans le village de Wannou ou l’équipe du PAGEFCOM va faire le même geste à l’endroit des femmes de ce village qui ont avec chaleur reçu la délégation. A l’occasion, le maire de la Ville, dans son propos, a remercié le coordonnateur du projet pour ces œuvres faites au profit du développement des activités des populations de sa zone « C’est ce que nous devons faire et nous n’arrivons pas à faire que le PAGEFCOM est venu nous aider à faire » a-t-il laissé entendre.

Les villages de Sinaou et de Bétérou, situés dans la commune de Tchaourou seront l’ultime étape de cette randonnée. En marge des dons d’ustensiles faits, le chef de fil de la délégation a annoncé d’autres actions prévues par le projet pour assurer le bon déroulement des activités de production au niveau de la chaine de valeur karité.

Cette action du PAGEFCOM est vue par les bénéficiaires comme œuvre très salutaire et donc renforce la motivation des autorités communales et des populations à redoubler d’ardeur pour un plus grand impact du projet.

Jérémie CAKPO