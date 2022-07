Organisation Ouest Africaine de la Santé: Le Béninois Yves Mongbo, nouveau Directeur Général

Vues : 1

Yves Mongbo, nou Directeur de OOAS

Spécialiste en Santé publique, le Docteur Mèdessi Yves Armand Mongbo vient de hisser le Bénin à la tête de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS). Il a été promu au poste du Directeur Général pour conduire les destinés de ladite organisation durant les quatre prochaines années.

Qu’est-ce qu’il faut retenir : Le nouveau Directeur Général de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) est le Docteur Mèdessi Yves Armand Mongbo. Cette promotion intervient à la suite de son succès à toutes les étapes d’évaluation des candidats à ce poste. Il a convaincu le mardi 19 juillet 2022 à Abuja, le jury et a décroché grâce à son palmarès le prestigieux poste régional de DG de l’OOAS.

Qui est Dr Yves Mongbo : Spécialiste en Santé Publique, Dr Yves Mongbo est Vaccinologue, avec plus de 27 années de pratique médicale. Avant de rejoindre l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) en 2009, il a totalisé environ une quinzaine d’années dans son pays le Bénin à différents niveaux du système de santé. Son ascension fulgurante au sein de l’organisation est le fruit d’un travail acharné et bien fait. Ses 13 années passées à l’OOAS, lui ont permis d’avoir une connaissance approfondie de l’institution, de son mandat et des défis majeurs de santé de notre région. Il a grandement contribué en effet à la réalisation des objectifs de l’institution et de la CEDEAO. Dans son pays le Bénin, il a reçu beaucoup de reconnaissances pour son apport au système de santé national. Dr Yves Mongbo est l’initiateur de la gratuité de la césarienne au Bénin. Il a une longue carrière au plan l’international. A l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), Dr Mongbo a exercé en qualité de Professionnel Chargé respectivement de la Santé de l’Enfant (pendant 6 ans), puis de la Santé de l’Adolescent, Jeune et Personne Agée les quatre (4) années suivantes, et de la Santé de la Mère et du Nouveau né ces trois (3) dernières années au sein du Département des Soins de Santé où il a contribué d’une manière substantielle à la réalisation de la vision, de la mission ainsi que des objectifs de l’OOAS et de la CEDEAO. Toutes ces années passées au sein de l’institution lui ont permis d’avoir une parfaite connaissance de son mandat, de ses objectifs, ses avantages comparatifs et de mesurer la valeur incommensurable de ce puissant instrument d’intégration régionale. Il a également une parfaite connaissance des enjeux sanitaires au plan régional et global.

Entre les lignes : Bien que nous vivions dans un monde vulnérable, incertain et changeant, Dr Mongbo a une connaissance approfondie des grands défis et priorités de l’institution. Il s’agit notamment de la lutte contre les épidémies, les maladies transmissibles et non transmissibles, la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, de l’adolescent et de la personne âgée (santé tout au long du cycle de vie), les médicaments et vaccins, la Couverture Sanitaire Universelle, le Renforcement des systèmes de santé, le renforcement du leadership, de la gouvernance et des capacités institutionnelles de l’OOAS. Il dispose par ailleurs, d’une capacité technique et d’un leadership hors du commun pour relever les grands défis sanitaires actuels et futurs grâce à des partenariats stratégiques innovants. Il a occupé différents postes de responsabilités au Bénin en tant que Médecin-Chef de Sous-préfecture, Médecin-Chef du service de Médecine interne au sein d’un hôpital de District Sanitaire, Médecin-Chef de District Sanitaire, Chef de Service de Santé Familiale. Titulaire d’un Diplôme Inter Universitaire de 3ème Cycle (DIU) de l’Organisation et de Management des Systèmes publics de prévention vaccinale dans les Pays en Développement (EPIVAC / Vaccinologie), il a obtenu son Baccalauréat série D en 1987 au Lycée Houffon d’Abomey. Il a décroché son diplôme d’Etat de doctorat en médecine en 1995 à l’Académie d’Etat de Médecine de Leningrad. Son diplôme de Maitrise en Santé Publique (Master of Public Health, MPH) a été soutenu sur le thème : « Etude de l’influence d’une mutuelle de santé sur l’utilisation des services de santé et sur la couverture des besoins en soins curatifs : cas de la mutuelle de Biro dans la Sous-préfecture de Nikki au Bénin », à l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) /UNB-OMS République du Bénin en 2001. Membre du groupe sous-régional COVID-19 pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (African Sub-Regional COVID-19 vaccine Readiness and Delivery Teams (SACREDT)) ? Dr Mongbo a été président de l’Association des Travailleurs de l’OOAS (ATO) pour un mandat de deux ans (2016- 2018). Il a participé aux évènements régionaux et internationaux sur la santé de la mère et de l’enfant, y compris la Consultation des Communautés économiques régionales sur le rapport d’évaluation décennale de la Campagne pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique (CARMMA). Il a aussi contribué au développement du Guide régional pour l’enseignement de base de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME) dans les institutions de formation des agents de santé des pays de la CEDEAO.

En ce qui concerne sa mission : Il aura la lourde responsabilité d’offrir un niveau le plus élevé en matière de prestations de soins de santé aux populations de la sous-région sur la base de l’harmonisation des politiques des Etats membres, de la mise en commun des ressources et de la coopération entre les Etats membres et les pays tiers. Ceci dans le but de trouver collectivement et stratégiquement des solutions aux problèmes de santé de la sous-région. Dans la perspective de la vision 20-50 de la CEDEAO, le nouveau Directeur Général de l’OOAS doit user de toutes ses prérogatives pour des interventions et programmes efficaces avec un grand impact.

A propos de l’OOAS : L’objectif général poursuivi par l’OOAS est de contribuer aux côtés des autres Institutions de la Communauté à la réalisation de l’idéal de la création d’une Union Economique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest conformément à l’article 3 du Traité révisé de la CEDEAO.

Alban Tc