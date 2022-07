Fin des travaux de la 8ème AG biennale de l’APNAC au Bénin: Louis Vlavonou plébiscité président de l’APNAC-Afrique

Vues : 1

Louis Vlavonou élu Président de L’APNAC prononce son discours

Les travaux de la 8ème assemblée générale biennale du Réseau des Parlementaires Africains de lutte contre la Corruption (APNAC) ont pris fin ce jeudi 28 juillet 2022 sur une note de satisfaction. Ensemble, les délégations des 19 pays ont porté le Président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou à la tête de l’APNAC-Afrique. Il faut souligner que les objectifs de cette assemblée générale biennale ont été largement atteints, étant donné que les trois jours de travaux ont permis de repenser le Réseau des parlementaires africains contre la corruption pour son repositionnement comme partenaire privilégié dans la lutte contre la corruption en Afrique. Aussi, des stratégies de mobilisation de ressources qui assurent le fonctionnement harmonieux du Réseau et sa pérennité en termes de stabilité et de durabilité ont- ils été élaborées.

Le choix du Bénin pour abriter cette Assemblée générale Biennale du Réseau APNAC n’est pas un hasard. Il dénote tout d’abord de la volonté affichée du Gouvernement en place de lutter contre la corruption et des nombreuses réformes qui sont en cours dans le pays depuis quelques années en matière de gouvernance. Ce choix est aussi dû à l’influence du Président du Parlement béninois qui a été élu membre du conseil d’administration de l’APNAC-Afrique de 2013 à 2015 (avec la finalisation et l’adoption du plan quinquennal de l’APNAC 2012-2016 puis de l’actuel Charte du Réseau qui a connu une grande contribution de l’actuel homme au perchoir) pendant qu’il était le président de la section nationale depuis septembre 2011. Sous le leadership de ce dernier et avec le soutien du Centre Parlementaire canadien à l’époque, des avancées ont été enregistrées entre autres sur des propositions de loi sur les questions du « partenariat public-privé » et le « construire exécuter et transférer » au sujet des grandes œuvres. S’appuyant sur ses valeurs et expériences, toutes les sections de l’APNAC présentes à la huitième Assemblée générale biennale de Cotonou ont décidé de confier la destinée de l’APNAC-Afrique au Président Louis Gbèhounou VLAVONOU. Il sera accompagné dans cette mission continentale par les huit autres membres du Conseil d’administration issus de quatre régions d’Afrique et le Vice-président en la personne de Édouardo NAMBURETE, député Mozambicain.

Dans son allocution à la cérémonie de clôture, le tout nouveau Président élu de l’APNAC Louis Gbèhounou VLAVONOU s’est d’abord réjoui de la qualité des travaux et des grandes décisions qui ont été prises: « …Je voudrais donc constater avec vous, que les fruits ont bien tenu la promesse des fleurs et que la rencontre de Cotonou marque véritablement un nouveau départ pour le Réseau des Parlementaires africains contre la corruption. Aussi m’est-il particulièrement agréable de féliciter tous les artisans de cet authentique succès et de remercier chacun d’entre vous pour votre contribution. De fait, les divers messages délivrés lors de la cérémonie d’ouverture, les brillantes communications présentées, les riches contributions enregistrées et l’assiduité des participants aux travaux, tout y a contribué et fut donc fort apprécié ! ». Pour le nouveau Président de l’APNAC-Afrique, c’est maintenant que le plus dur commence car la tâche qui incombe au Réseau et à chacun de ses membres dans le cadre de la lutte contre l’hydre de la corruption, est immense. C’est la raison pour laquelle ils ont décidé de créer des synergies pour accroître les chances de résultats. Il a également adressé des mots de remerciements à l’endroit de tous les participants à cette assemblée générale : « …Je m’en voudrais de clore mon propos sans exprimer, au nom de mon pays le Bénin, au nom des membres du Conseil d’administration de notre Réseau que j’ai l’honneur de présider et en mon nom personnel, notre sincère gratitude à l’ensemble des participants pour leur confiance. Nous prenons l’engagement solennel de répondre au mieux aux attentes placées en nous, par la grâce de Dieu et avec le soutien de vous tous… » a-t-il ajouté pour mettre fin à cette huitième Assemblée générale biennale de l’APNAC.

Conclusions et résolutions

À l’issue des travaux, l’Assemblée générale réaffirme que l’APNAC a entre autres, pour mission de renforcer la lutte contre la corruption et de faire entendre la voix des parlementaires africains sur le sujet ; prends acte des rapports présentés par les Sections nationales; salue l’engagement individuel et collectif des sections nationales en vue d’une lutte efficace contre la corruption en Afrique ; rappelle le danger que représente la corruption pour le bien-être des populations et pour le développement des sociétés africaines ; note que la corruption met en péril la démocratie, la gouvernance et les droits de l’Homme en affaiblissant les institutions sur lesquelles se fondent les sociétés justes et équitables ; souligne que l’éradication de la corruption en Afrique permettra la réalisation des objectifs de développement durable, la réduction de la pauvreté, le développement humain et l’accès aux services sociaux de base ; soutient que les politiques de reddition des comptes et la transparence dans la gestion des affaires publiques favorisent la bonne gouvernance et participent de ce fait, à l’éradication de la corruption ; réaffirme la nécessité pour les Parlements de prendre une part active dans le dispositif de lutte contre la corruption et de collaborer avec les institutions financières nationales, internationales, ainsi que les organisations de la société civile partageant les mêmes objectifs ; se réjouit de l’adhésion à l’APNAC-Afrique, de la République centrafricaine ; prends acte du renouvellement de son Conseil d’administration ; s’engage à promouvoir la présence des femmes dans les instances dirigeantes de l’APNAC-Afrique ; invite le Conseil d’Administration nouvellement élu à établir et rendre public, dans les meilleurs délais, son agenda pour les deux (02) prochaines années ; insiste sur la nécessité de procéder à la relecture diligente des textes régissant l’APNAC-Afrique, en y intégrant entre autres, l’Afrique du nord et la possibilité d’augmenter le nombre de membres du Conseil d’administration ; exhorte le Conseil d’administration à identifier des partenaires techniques et financiers et à renforcer le secrétariat exécutif pour l’atteinte des objectifs de l’APNAC et enfin décide que la prochaine Assemblée générale se tiendra en 2024 en Côte d’Ivoire.

Fidèle KENOU