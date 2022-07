Échange entre les ministres Béninois et Français de la culture : De nouvelles opportunités  pour les secteurs du tourisme et de la culture

Vues : 1

Le ministre béninois en charge de la Culture, Jean-Michel Abimbola est fait Chevalier dans la prestigieuse Légion d’honneur de la République française. Il a été élevé à ce rang à la faveur d’une cérémonie fort-simple qui s’est déroulée le mardi 26 juillet 2022, en présence des plus hautes autorités, à l’ambassade de France à Cotonou, en guise de reconnaissance à son dynamisme et son leadership diplomatique dans le cadre de la restitution par la France des biens culturels du Bénin.

De quoi s’agit-il : Il s’agit de la plus grande distinction de la République Française décernée au ministre Jean-Michel Abimbola, en reconnaissance aux diverses actions entreprises par son ministère notamment pour le retour des trésors royaux. Cette restitution, la troisième massive de l’histoire postcoloniale, traduit la volonté et le courage des deux présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron de poser les bases d’une coopération fructueuse entre leurs deux pays. C’est la ministre française de la culture, Rima Abdul Malak qui a présidé la cérémonie d’élévation du récipiendaire, en présence des autorités politico-administratives des deux pays, des parents et amis du récipiendaire.

Entre les lignes : La Ministre française de la culture, Rima Abdul Malak a rappelé le contexte dans lequel est intervenue la distinction. « C’est ici dans votre pays qui a toujours été une terre d’art et de culture et grâce à l’action conjuguée de nos deux ministères, amenée par la force politique et l’ambition de nos deux présidents qui est j’en suis certaine, ce qui restera l’action unique de coopération patrimoniale et culturelle, un symbole avec cette restitution de la relation apaisée de deux nations amis qui ensemble choisissent de construire un avenir commun », a-t-elle rappelé. Après plusieurs séances de travail avec son homologue béninois Abimbola, la ministre française Rima Abdul Malak a été rassurée de plusieurs projets et réformes des secteurs tourisme et culture qui lui ont été présentés. Elle a pris l’engagement et réitéré la disponibilité de son pays à accompagner l’Etat béninois dans la réalisation de ses ambitions dans ces domaines. « La France sera honorée d’être à vos côtés pour la réalisation de ces projets comme nous aussi avons beaucoup à apprendre de vous, ces projets peuvent aussi inspirer notre politique, notre scène artistique, c’est dans les deux sens que l’échange se construit et va s’approfondir » a-t-elle souligné. Heureux, le ministre Abimbola a remercié le chef du gouvernement pour la confiance placée en lui. « Cette opportunité m’a été offerte par le président Patrice Talon en me confiant le ministère de tourisme, de la culture et des arts ce portefeuille au cœur de l’action de son gouvernement », fait-il remarquer avant de confier : « je m’en voudrais de ne pas lui rendre l’hommage qu’il mérite pour m’avoir donné cette possibilité de conduire à ces cotés cette politique audacieuse faite d’exigence, d’efficacité, de devoir d’exemplarité et de réédition de compte ». Tout en remerciant ces collaborateurs, il revient sur la mission qui lui incombe comme responsabilité. « Faire du Bénin l’une des grandes destinations culturelles mondiale, cette ambition s’appuie sur le potentiel de nos artistes et sur l’immense vivier culturel qui constitue notre histoire et nos traditions créative, l’un des signaux est le retour des trésors royaux », souligne l’autorité ministérielle.

Quoi de neuf pour la coopération culturelle : Avant cette soirée de distinction, la ministre française en charge de la Culture, Rima Abdul-Malak s’est entretenue avec son homologue béninois, Jean Michel Hervé Abimbola. Au cœur de cette importance séance de travail entre les deux ministres en présence des membres de leurs cabinets respectifs et des hauts fonctionnaires, il y avait les questions de coopération notamment, celles relatives à la coopération patrimoniale et muséale entre les deux pays. D’importants projets et réformes structurants des secteurs tourisme et culture présentés par le Directeur de l’agence ANPT, ont servi de trame pour les échanges.

