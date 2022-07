Commémoration des 4 ans d’existence du parti Moele-Bénin: Jacques Ayadji appelle ses militants à la remobilisation

Vues : 1

Jacques Ayadji, président du parti Moele-Bénin

A l’occasion de la célébration de la quatrième année de création de son parti, le président de Moele-Bénin, Jacques Ayadji a adressé à ses militants et sympathisants.

Cela fait quatre ans que le parti Mouvement des Elites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) existe dans l’arène politique béninoise. Cette formation politique dirigée par Jacques Ayadji, participe depuis sa création à l’animation de la vie politique et entend au bout de ses années, s’enraciner sur l’échiquier politique national. Dans son message, le président du parti a précisé que Moele-Bénin, est une formation politique qui s’est illustrée et intéresse aujourd’hui plus d’un. « Les idéaux, le fonctionnement et les pratiques attirent aujourd’hui, même les plus susceptibles de la chose politique », rappelle-t-il. Saisissant l’opportunité de cette commémoration, Jacques Ayadji a formulé trois vœux à l’endroit de ses militants. Il a mis le vœu de voir chaque militant « construire sa crédibilité au sein du parti ». Ensuite, il a souhaité de voir chacun « travailler avec détermination pour l’atteinte des objectifs du parti ». Enfin, il veut que chaque militant « se mobilise pour la conquête des espaces politiques nécessaires à l’action à impacts réels ». en ce qui concerne le peuple béninois, il a émis le vœu d’une foi sincère qui fera de chacun un bâtisseur de son très cher pays le Bénin ». Selon le président Jacques Ayadji , le parti politique « suscite l’admiration de figures emblématiques de la classe politique de notre pays ». Il invite les femmes, jeunes et moins jeunes à la mobilisation « pour la cause Moele-Bénin car l’avenir est là ».

Alban Tchalla