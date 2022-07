Pour une bonne gestion des entreprises béninoises : Les PME et PMI sensibilisées sur leur adhésion au CBACE-CGA

Vues : 2

Cédric Koudandé, DG CBACE-CGA

Les promoteurs des petites et moyennes entreprises ont pris part le mardi 26 juillet 2022, à une séance de sensibilisation sur les avantages et procédures d’adhésion au CBACE-CGA. C’était au cours d’une séance organisée par la CCI-Bénin, afin de leur permettre de cerner le rôle des CGA dans la bonne tenue de leur comptabilité.

Dans quel contexte s’inscrit cette séance : Les entreprises béninoises notamment les PME manquent de conseillers pour les orienter et de moyens financiers nécessaires pour recourir aux services des cabinets comptables. « Les PME lorsqu’elles se créent, n’ont pas accès à la vraie information comptable. Ces dernières sont obligées d’utiliser des services de personne qui n’ont pas la qualification de leur donner au-delà du conseil juridique et comptable pour qu’ils ne fassent pas certaines erreurs », a mentionné le Directeur général du Centre Béninois d’Assistance et de Conseil aux Entreprises-Centre de Gestion Agréé (CBACE-CGA), Cédric Koudandé. C’est fort de ce constat que les Centres de Gestion Agréés ont été créés en 2001, pour le développement des Petites et Moyennes Entreprises.

Quels sont les avantages d’une adhésion au CGA : Selon le développement du Dr Cédric Koudandé, les CGA font le même travail que les cabinets d’expertise comptables mais à moindre coût. C’est-à-dire, les entreprises sont suivies à travers leurs activités, sans avoir à payer des frais énormes. Ainsi donc, les CGA offrent plusieurs avantages fiscaux aux entreprises. « Le premier avantage est l’exonération de 40% des impôts pour les nouvelles entreprises, lors des quatre premières années d’existence. L’entreprise est également exonérée de contrôle fiscal durant les deux premières années. Ce n’est qu’après trois ans qu’on vous fera un contrôle fiscal parce que vous êtes membre adhérent à un CGA », a-t-il souligné. Le CGA représente aussi une structure d’appui et d’encadrement qui accompagne les entreprises à avoir du financement. « Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’un plan d’affaire, à pré-constituer le dossier et pouvoir négocier avec une banque partenaire pour que vous puissiez obtenir le financement », a-t-il annoncé. D’un autre côté, l’adhésion au CGA permet aux entreprises d’être à l’abri des médiations fiscales. « Lorsque vous êtes membre de CGA, le CGA se porte garant pour faire la médiation fiscale. C’est-à-dire que vous n’aurez aucun problème avec l’administration fiscale », a-t-il poursuivi en appelant les entreprises à mettre à la disposition des CGA toutes les informations pouvant leur permettre d’assurer pleinement leur défense. Des avantages qui répondent à l’ambition du CGA qui est d’accompagner les PME et PMI en matière de gestion et de tenue de la comptabilité. « Nous préconisons que toutes les entreprises qui se créent adhèrent aux Centres de Gestion Agréés pour avoir l’information qui leur est réservée et quitte à eux de pouvoir être choisi par un Centre de Gestion Agréé ou un cabinet d’expertise comptable. Nous espérons également qu’ils puissent mieux connaitre la loi de finance et le nouveau code ainsi que les dispositions qui leur sont profitables afin de pouvoir mettre à jour leur comptabilité et bénéficier des services qui leur sont prévus », a ajouté Cédric Koudandé.

Qu’en pensent les PME : Les PME et PMI sont sorties de cette séance d’information, avec beaucoup de satisfaction. Les échanges avec le DG CBACE-CGA leur ont permis de mieux comprendre le dispositif des centres de gestion agréés et d’opérer le choix à faire, en matière de gestion de comptabilité. « Je regrette de n’avoir pas connu ces centres il y a quelques années, sinon j’aurais évité de commettre beaucoup d’erreurs. Je suis édifiée et comblée. On a tout à y gagner dans la tenue de notre comptabilité afin de payer facilement nos impôts, à la fin de l’année », a renchéri Valérie Gbaguidi Vinakpon, promotrice de ‘’Saveurs du Bénin’’, toute joyeuse de pouvoir mener des démarches pour adhérer à un CGA.

Rastel Dan