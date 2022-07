Assistance aux enfants démunis : L’Ong 4D inaugure son siège national à Dogbo

Vues : 1

Les deux véhicules offerts à l’Ong 4D

L’Organisation non gouvernementale Droits et Devoirs pour un Développement Durable a procédé à l’inauguration de son siège national, le samedi 23 juillet 2022 à Dogbo. La cérémonie s’est déroulée à l’arrondissement central de la commune de Dogbo, en présence de plusieurs autorités politico-administratives du Benin et des États-Unis d’Amérique.

Que s’est-il passé : Cette cérémonie a été meublée d’allocutions de plusieurs personnalités, de prestations artistiques et également des témoignages. A cette occasion, l’Ong 4D a reçu plusieurs matériels pour l’accomplissement de sa mission qui est de venir en aide aux enfants démunis et aux orphelins en vue d’un droit à l’éducation, et les sensibiliser sur l’éthique et le civisme.

Que disent les participants : À l’entame de la cérémonie, le vice-président de l’Ong 4D, le capitaine Ibrahim Djabarou, a fait un bilan des actions déjà menées par l’organisation depuis sa création notamment la célébration du trentenaire de la conférence des forces vives de la nation, en février 2020. Cette conférence avait pour but de rehausser l’histoire du pays pour sensibiliser les populations sur les devoirs de chacun et ses droits sans oublier les actions faites dans le cadre de la lutte contre la covid 19. A en croire le Président, Ambroise Agosse, le droit de l’un est le devoir de l’autre et vice versa. Pour lui, venir en aide aux enfants issus des familles extrêmement démunis et aux enfants orphelins pour leur donner le droit à l’éducation, les sensibiliser sur l’éthique et le civisme, est la mission fondamentale de l’Ong 4D. A sa suite, l’Ong Internationale Unapros représentée par son délégué territorial au Bénin Dodji Agosse, a doté l’Organisation de deux véhicules flambant neufs d’une valeur de plus de 26 millions de FCFA, de matériels informatiques et des projecteurs vidéos pour les sensibilisations, tout en souhaitant un bon usage de ces matériels. S’en est suivi la coupure du ruban qui a été l’œuvre du parrain Flavien Bachabi et du Maire de Dogbo.

Par ailleurs : Il faut rappeler que l’Ong 4D, a vu le jour le 29 décembre 2019 dans le but d’œuvrer pour une assistance sociale, la promotion du genre, l’éducation, la santé et la construction d’infrastructures.

Assise Agossa