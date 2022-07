Direction de l’Union Progressiste : Djogbénou s’installe, Amoussou s’en va

Vues : 3

Joseph Djogbénou, Président de l’Union Progressiste

A l’approche du prochain scrutin législatif, les responsables du Bureau Politique de l’Union Progressiste pour redynamiser leur parti, ont tenu une réunion extraordinaire le samedi 16 juillet 2022 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou.

Que retenir : D’importantes décisions afférentes à la vie de l’Union Progressiste, parti de la mouvance présidentielle, ont été prises à l’issue des travaux de la réunion extraordinaire du samedi dernier. Le bureau politique élargi présidé par le président Bruno Ange-Marie Amoussou, a décidé que face aux grands enjeux qui profilent à l’horizon et considérant son ambitieuse vision, l’Union Progressiste se doit de procéder à une profonde mutation structurelle de l’organisation.

Que s’est-il passé : Au cours des travaux, les compositions du Présidium, de la Direction Exécutive Nationale et du Bureau Politique ont été revues. De nouveaux responsables du parti, ont été nommés pour continuer à œuvrer pour leur vision d’enracinement de ce parti de la mouvance sur l’échiquier politique national. Cette vision commune, selon les responsables, doit être le cheval de bataille de tous les militants et sympathisants. Ce n’est que ce défi qui a été lancé aussi aux nouveaux responsables politiques, membres du présidium du parti, que sont le président du parti, Joseph Fifamè Djogbénou, première Vice-présidente Mariam Chabi Talata et le deuxième Vice-Président Gérard Gbénonchi. Ils auront la lourde responsabilité de conduire les destinés de ce parti, qui se veut être le plus grand parti du Bénin.

De l’autre côté : Les présidents Bruno Ange-Marie Amoussou, Kolawolé Antoine Idji, Mathurin Coffi Nago, et Abraham Zinzindohoué ont été ovationnés pour les immenses services rendus et surtout les sacrifices consentis pour la construction de ce fort et puissant parti. Une séance historique qui restera gravée en lettres d’or dans les annales de cette formation politique. Créée depuis 2018, l’Union Progressiste a amorcé une dynamique nouvelle et surtout pour aller aux élections législatives qui ouvrent la porte à la présidentielle de 2026.

Alban Tchalla