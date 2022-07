Réouverture de l’exposition diptyque Art du Bénin: Abimbola expose les défis et l’ambition du gouvernement

Vues : 1

La délégation ministérielle lors de la visite guidée

La cérémonie de vernissage qui consacre la réouverture officielle de l’Exposition Art du Bénin, a eu lieu le vendredi 15 juillet 2022. Cette cérémonie présidée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a réuni les chercheurs, scientifiques, conservateurs, promoteurs d’entreprises artistiques et culturelles, artistes et acteurs culturels.

Les précisions : Le gouvernement accorde encore quarante-cinq (45) jours supplémentaires pour la visite des œuvres exposées au palais de la présidence. Suite à la première ouverture de l’exposition Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : De la restitution à la révélation, qui a connu à grand succès, le gouvernement a décidé de la réouverture de ladite exposition à partir du samedi 16 juillet 2022. C’est le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola qui a présidé la cérémonie de vernissage du vendredi dernier, en présence du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou et de plusieurs autres de ses collègues députés, ainsi que les ministres. Les présidents des institutions, les diplomates, les préfets et plusieurs personnalités de divers rangs, des chercheurs, scientifiques, conservateurs, promoteurs d’entreprises artistiques et culturelles, artistes et acteurs culturels ont honoré de leur présence.

Pourquoi, c’est important : Dans son allocution, le ministre du Tourisme Jean-Michel Abimbola, a d’abord rappelé le succès de la première phase et la forte demande des visiteurs. Lequel engouement et les échos de l’évènement à l’international ont rendu nécessaires l’intérêt et le plaisir de cette nouvelle saison. « Il s’agit notamment de donner à nos compatriotes de la diaspora, connectés à cette actualité, l’opportunité de profiter de ces œuvres à la faveur des vacances estivales. Mais il s’agit aussi d’offrir à nos hôtes et personnalités, spécialistes et experts venus d’Afrique et du monde, le plaisir et l’avantage de partager la visite de ces Trésors afin de toucher du doigt la réalité de la vision que le Bénin se donne le défi de développer avec méthode depuis quelques années, dans le secteur de la culture et des arts », a-t-il laissé entendre. Pour cette deuxième saison, les visites sont toujours gratuites mais conditionnées à une réservation en ligne sur le site www.expoartbenin.bj. Il a ensuite fait savoir que la saison 2 de l’exposition publique diptyque ouvre ses portes autour de deux narratifs : celui patrimonial qui raconte l’un des épisodes marquants de l’histoire du royaume du Danxomè dans ses rapports avec la France, et celui contemporain, qui explore les nouvelles esthétiques nées des rencontres des créateurs d’aujourd’hui avec le monde.

Les chantiers en cours : Le ministre Abimbola a saisi l’occasion pour annoncer les différents chantiers en cours afin de donner du contenu à la politique nationale de dynamisation de la scène artistique béninoise. Il s’agit entre autres, de la réhabilitation de certains musées publics et de la création de nouveaux. Ainsi, pour ce qui concerne le secteur des arts, il y a la Galerie nationale, le Musée d’art contemporain de Cotonou (MACC) et la création prochaine du Quartier Culturel et Créatif de Cotonou ; un centre qui, à en croire l’autorité ministérielle, sera un lieu de concentration de l’activité artistique et culturelle, qui génèrera une densité d’espaces et d’expression des créateurs plasticiens avec tous les services qui leur seront rattachés. Le gouvernement travaille également, a-t-il indiqué, à créer un Centre Pluridisciplinaire des Arts pour permettre aux artistes qu’ils soient des arts plastiques ou visuels, d’exprimer leur talent, de s’épanouir mais également de bénéficier d’enseignements complémentaires et de renforcement de capacités.

Par ailleurs : Notons que la cérémonie a pris fin par la visite guidée des trésors royaux et des œuvres d’art contemporain. Ce qui témoigne aussi de la grandeur de cette exposition.

Alban Tchalla