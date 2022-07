Dynastie royale des Tossonou Ayato Ganmènou de Dangbo: Sa majesté TOSSOHOLOU officiellement reconnue par le HCRB ce dimanche

Vues : 2

La commune de Dangbo grouille de monde ce dimanche.

A l’occasion de son 1er anniversaire de règne, la Dynastie royale des Tossonou Ayato Ganmenou de Dangbo organise la cérémonie de confortation d’intégration et de reconnaissance de sa majesté TOSSOHOLOU Zoundjèwandji Ganmasizo Toli Yélian par le Haut Conseil des Rois du Bénin (HCRB).

Ce double événement réunira la cour royale de WEME-TOSSO des Ayato Ganmenou du Bénin et d’ailleurs ce dimanche 17 juillet 2022 à Dangbo précisément à Wemè-djigbé.

Des personnalités diverses et surtout des têtes couronnées sont attendues à cette occasion de grande retrouvailles et des festivités.

Selon les précisions faites par le professeur Albert TINGBÉ AZALOU, président du Comité d’organisation de cette importante manifestation royale, la reconnaissance de l’autorité de sa majesté TOSSOHOLOU ZOUNDJÈWANDJI GANMASIZO TOLI YÉLIAN par le HCRB ouvrira inéluctablement une nouvelle ère dans la dynastie royale des Tossonou Ayato Ganmenou du Bénin et d’ailleurs.

Fidèle KENOU