Plainte contre l’état béninois à la cour de justice de la Cedeao: Boni Yayi désiste, la cour ordonne la radiation du dossier

Boni YAYI

La Cour de justice de la CEDEAO vient de radier du rôle de son audience actuellement en cours à Abuja le dossier relatif à la plainte à elle adressée depuis 2019 par l’ancien chef d’Etat beninois contre le Bénin pour violation de ses droits.

Le verdict de la haute juridiction sous régionale attendu pour ce mercredi 13 juillet 2022, n’a plus été rendu, et pour cause. Coup de théâtre à l’ouverture de l’audience, le président du panel de juges traitant ce dossier, le juge ivoirien et vice-président de la Cour de justice, l’honorable Gberi-bè OUATTARA a annoncé que le président Boni Yayi a adressé à la Cour une lettre de désistement.

C’est alors que la Cour a décidé de radier le dossier de son rôle.

Hugues Elphège PATINVOH