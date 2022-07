Face aux attaques djihadistes : Le Bénin et le Niger signent un important accord de sécurité militaire

Vues : 2

Le ministre de la Défense Fortunet Alain Nouatin

Le ministre de la Défense Fortunet Alain Nouatin a signé un accord de coopération de défense et de sécurité avec le Niger le lundi 11 juillet dernier lors de sa visite à Niamey.

Pourquoi cet accord : La méthode du Niger en matière de lutte contre le terrorisme a séduit les autorités béninoises qui voudraient s’en inspirer. L’échange de renseignements, l’assistance aérienne pour suivre les mouvements des djihadistes et des opérations conjointes entre les deux armées béninoise et nigérienne sont déjà à l’étude.

Que dit le ministre : « C’est un jour mémorable pour les forces de défense et de sécurité du Bénin ». C’est par ces mots que le ministre béninois de la Défense, Fortunet Alain Nouatin, s’est exprimé en signant l’accord de coopération militaire entre son pays et le Niger. A le croire l’échange de renseignements, de la coopération dans les opérations est envisageable et envisagé déjà des opérations conjointes Bénin-Niger. La signature de cet accord marque le début d’une coopération beaucoup plus étroite sur le plan sécuritaire. « Ça fait dix ans que le Niger, progressivement, s’est relevé et a dominé la situation. Et on sait que de tous les pays sahéliens qui ont été impactés par ce fléau, la meilleure réponse se retrouve au Niger, donc le Bénin est venu tirer profit de ces expériences », ajoute le ministre Fortunet Alain Nouatin. Selon le ministre de la Défense nigérien Alkassoum Indatou le Niger est prêt à partager son expérience en matière de lutte contre le terrorisme. « Si aujourd’hui, nos frères du Bénin ont besoin de notre appui, c’est un devoir pour nous de le faire. Nous ferons tout pour que le Bénin ne connaisse pas ce que nous avons connu. » a-t-il déclaré.

Entre les lignes : Depuis le 30 novembre 2021, le Bénin fait face à plusieurs attaques attribuées à des groupes. Plusieurs soldats béninois y ont déjà perdu la vie.

Assise Agossa