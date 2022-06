Lutte contre l’insécurité dans la sous-région: Talon entame une mini-tournée en Europe

Vues : 1

Patrice Talon, président du Bénin

Le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon effectue un voyage en Europe pour échanger sur des questions préoccupantes notamment celles liées à l’insécurité grandissante dans le Sahel et dans la sous-région Ouest-africaine.

Que doit-on retenir : Depuis le début de cette année, le Bénin est frappé par plusieurs attaques Djihadistes. La plus récente est celle du commissariat de de Dassari, commune de Matéri dans le département de l’Atacorat qui a eu lieu dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022. Cette attaque, selon le communiqué de presse de l’Etat-Major Général de l’armée de ce lundi 27 juin 2022, a coûté la vie à deux (02) policiers et un (01) autre blessé, immédiatement évacué à l’hôpital.

Entre les lignes : Au cours de sa tournée dans plusieurs pays européens, le président abordera la question de la sécurité dans le Sahel et le Golfe de Guinée. Ces zones sont notamment en proie à des attaques terroristes et autres actes d’insécurité. Selon nos sources, des questions de partenariats seront également évoquées. Ceci en vue de l’équipement des pays du Sahel et du Golfe dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, notamment contre les actes de groupes et mouvements terroristes.

Par ailleurs : Ce déplacement du chef de l’Etat pourrait permettre de trouver de nouvelles solutions pour faire face aux menaces des groupes armés terroristes en vue de garantir la paix et la quiétude aux populations.

Alban Tchalla