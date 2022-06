Audience au Mesrs: Eléonore Yayi Ladékan échange avec le diplomate Peng Jingtao

Vues : 2

La ministre Eleonore Yayi recevant un matériel de la main de l’ambassadeur

La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Yayi Ladékan a reçu à son cabinet l’ambassadeur de la République populaire de Chine Peng Jingtao le lundi 27 juin 2022. A cette occasion, le diplomate s’est entretenu avec l’autorité gouvernementale sur la disponibilité des bourses de formation en Chine.

Que retenir des échanges : Accompagné du Directeur Général de la West African Oil Pipeline Bénin Company (WAPCO-BÉNIN), le diplomate Peng Jingtao est venu informer l’autorité de l’octroi au Bénin des bourses de formation à hauteur de 46 millions de francs CFA par an. Au cours de l’audience, l’ambassadeur a également souligné à la ministre que son administration est disposée à mettre en place l’accompagnement adéquat pour le retour en Chine des étudiants béninois rapatriés au Bénin entre 2019-2020, en pleine crise de Covid-19 afin qu’ils puissent poursuivre et terminer leur formation. Pour permettre un suivi rigoureux des bénéficiaires de cette bourse d’excellence offerte par la Chine, le diplomate chinois Peng Jingtao est venu doter le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique d’équipements audiovisuels dans le cadre du Prix d’excellence de l’initiative de la ceinture et de la route de la soie.

Que dit la ministre : Émerveillée de ces offres, la ministre Eléonore Yayi a remercié la Chine pour avoir déboursé autant de moyens pour la formation des étudiants béninois dans des domaines qui cadrent parfaitement avec les priorités du gouvernement qui à travers le PAG entend former des ressources humaines de qualité pour une transformation structurelle de l’économie et une durabilité des programmes de développement. Elle a profité de cette occasion pour dévoiler les actions phares portées par les réformes sous sectorielles et présenter le niveau de préparation de la 4e édition du Prix d’excellence de l’initiative de ceinture de la soie et la route. La ministre a enfin promis à l’ambassadeur qu’un très bon usage sera fait des matériels de communication gracieusement offerts au Ministère.

Par ailleurs : A travers ces bourses offertes par la Chine, la firme chinoise WAPCO-BÉNIN entend former de nombreux étudiants dans les domaines d’intérêt pour l’état béninois, des spécialités indispensables pour le développement du Bénin. Une convention sera d’ailleurs signée à cet effet.

Assise Agossa