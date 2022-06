Réunion du PAM à Rome: Le programme ‘’cantines scolaires’’ présenté à la communauté internationale

Vues : 1

Mariama Talata au cours des échanges avec les responsables du PAM

Que retenir : Une délégation du Bénin composée de la Vice-Présidente de la République Mariam Chabi Talata et du Ministre des Enseignements Maternel et Primaire Karimou Salimane, a pris part aux assises du Programme Alimentaire Mondial (PAM). C’était ce lundi 20 juin 2022, à Rome en Italie. La délégation béninoise a été invitée pour présenter aux 36 pays membres du Conseil d’Administration du PAM, le programme béninois des cantines scolaires financé par le gouvernement du président Patrice Talon et conduit avec le soutien logistique du PAM comme acteur opérationnel. Un programme révolutionnaire axé sur la production locale dans le but de maintenir les enfants des zones défavorisées à l’école par une alimentation équilibrée, gratuite et qui suscite l’admiration et la curiosité au sein de la communauté internationale de par les résultats satisfaisants qu’il en découle.

Entre les lignes : La présence de la délégation béninoise à Rome entre dans le cadre de la tenue le lundi 20 juin 2022 du Conseil d’Administration de l’agence Onusienne spécialisée sur les questions alimentaires notamment le soutien alimentaire aux plus défavorisés sur la planète.

Assise Agossa