Reçus en audience par le chef de l’Etat Patrice Talon: Eustache Kotingan et son équipe s’engagent à redynamiser le secteur privé béninois

Eustache Kotingan, Actuel Président du CNP-Bénin

Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu en audience le lundi 20 juin 2022, les nouveaux membres du bureau du Conseil National du Patronat du Bénin (CNP-Bénin). En prélude à leur installation officielle ce mardi 21 juin, les membres du bureau exécutif du CNP-Bénin élus le 25 mai dernier ont été présentés au Chef de l’Etat à la Marina.

Que retenir de l’audience : Au cours de l’audience, le Président du CNP-Bénin, Eustache Kotingan a présenté les membres de ce nouveau bureau. Par la voix de son équipe, Eustache Kotingan a pris l’engagement de redynamiser le secteur privé au cours de son mandat pour promouvoir la paix et le développement durable au sein de ce conseil. Le CNP-Bénin se définit désormais comme un moteur de renforcement de la cohésion sociale. Dans cette lancée, le président de l’institution a rassuré au chef de l’Etat que son équipe va travailler durement pour garantir l’accroissement des entreprises et l’amélioration du climat des affaires au Bénin. « Nous avons remis au Président de la République un document dont le contenu se présente en neuf points qui constituaient nos doléances. Nous avons repris langue avec lui, et je crois que, dans un dialogue permanent, nous aurons toujours à parler puis à ajuster au fur et à mesure tout ce que nous allons vivre en ramenant des investisseurs dans le pays. Les réformes ont été très bien pour nous ; et vous savez, le Président a eu de l’audace. Il a beaucoup travaillé au point où notre plateforme de démarrage qu’on avait au patronat, tout a été clôturé. Donc, nous sommes aujourd’hui à une renaissance où il faut remettre évidemment d’autres points à l’ordre du jour qui permettront d’améliorer le fonctionnement de nos entreprises et surtout de contribuer à la richesse et à la création d’emplois dans le pays » a-t-il notifié à la presse. Pendant l’audience, Patrice Talon a félicité les nouveaux membres du CNP-Bénin pour leur élection et pour finir leur a prodigué de sages conseils pour la réussite de la nouvelle mission.

Entre les lignes : L’élection de l’organisation patronale a eu lieu le 25 mai 2022. A l’issu de l’élection, 10 membres ont été élus pour assurer la bonne santé du secteur privé. Il s’agit du Président Eustache Kotingan, du 1er Vice-président Régis Facia, du 2ème Vice-président Lazare Noulekou, du 3ème Vice-président Uche Ofodile, du Secrétaire général Francine Aissi Houangni, du Secrétaire général adjoint Clovis Agossou, du Trésorier général Max Fabrice Agbota Gbetoho, du Trésorier général adjoint Justin Azodogbehou, du Conseiller spécial du Président Nicolas Adagbe, et du Conseiller à la santé Dr Philipe Johnson.

Assise Agossa