Ouvrage intitulé ”Ainsi parle Patrice Talon’’: Wilfried Houngbédji dévoile ses motivations et la portée du livre

Wilfried Houngbédji, auteur du livre ”Ainsi parle Patrice Talon’’

Les journalistes se sont appropriés l’ouvrage intitulé ”Ainsi parle Patrice Talon’’. C’est l’auteur même du livre, Wilfried Léandre Houngbédji qui l’a présenté lors de la causerie-débat sur Café Médias Plus le vendredi 17 juin 2022.

C’est quoi ”Ainsi parle Patrice Talon’’ : ”Ainsi parle Patrice Talon (Président de la République du Bénin 2016-2021), est un ouvrage de 110 pages réalisé par Wilfried Léandre Houngbédji, un ancien journaliste politique. Sa plume incisive a notamment, pendant une vingtaine d’années, passé au crible l’actualité politique au Bénin. Son ouvrage lancé le 26 février 2022, est un concentré de phrases ayant une certaine résonnance, une certaine charge, tant pour les béninois que pour les étrangers ou les observateurs. Il s’agit de phrases fortes prononcées par le président de la République à diverses occasions (messages officiels, discours, adresses à la nation et entretiens avec la presse) au cours de son premier quinquennat. C’est un ouvrage qui a été réalisé à travers l’identification d’une centaine de pensées fortes. Les pensées ressorties reflètent un état d’esprit et traversent le temps.

Qu’est-ce qui a motivé ce choix : La motivation du livre, expliqueWilfried Léandre Houngbédji , ce sont les actions de Talon, sa pensée et son idéologie à la tête du pays. Sa passion du Bénin, a fait constater l’auteur, ne se discute pas. « Patrice Talon, c’est l’homme d’ambition sans limite. Pendant le premier quinquennat, le président de la République aurait pu prendre des mandats à la tête des organisations sous-régionales. Il a toujours décliné en disant priorité à la politique nationale. Je vais concentrer mes efforts sur la transformation du Bénin. Avec l’amorce du deuxième mandat, les mêmes sollicitations ont commencé. Et il a été récemment annoncé à la tête de l’UEMOA », a dit Wilfried Houngbédji. Considérant cette passion indiscutable de l’homme et pour avoir eu la chance de collaborer avec lui, l’auteur a voulupermettre à un large public de se faire une idée de qui est cet homme, ce qu’il pense et ce qui le fait se mouvoir dans son action politique. « L’idée, c’est d’offrir au public un document synthèse qui renseigne sans être fastidieux, sans obliger à une lecture studieuse ce qui renseigne sur la pensée de l’homme », précise-t-il. Ça aurait pu être un recueil ou la transcription de toutes ces interviews. Mais l’auteur pense que cette formule de parcourir ses prises de parole en sélectionnant des propos, est la plus synthétique des manières. Auteur de plusieurs essais, Wilfried Houngbédji, souligne que l’objectif qu’il poursuit à travers la rédaction de cet ouvrage sortant un tout petit peu de l’ordinaire, est la marque de l’authenticité de Talon. « Il ne veut pas parler compliquer pour défendre la circonstance, les acteurs, ou le message qu’il veut passer dans l’immédiat. C’est un ensemble de considération qui n’échappe pas à la construction du discours du leader de l’homme d’Etat. De dire jusqu’où va son ambition et qu’on ne devait pas s’économiser quand on est au service de cette cause irremplaçable, incomparable », confie l’auteur.

L’appréciation du public et du président Talon : L’ouvrage a reçu un accueil particulier du public avec une forte demande même à l’étranger. Au point où le livre est en train d’être traduit en Anglais. Ce document qui est la compilation des déclarations fortes du Chef de l’Etat, fait cas de sa volonté de marquer l’histoire du Bénin. « Quand il (Patrice Talon) a découvert la maquette en mars 2021, il a été agréablement surpris de voir cela », informe Wilfried Houngbédji qui pense que s’il fallait prendre l’autorisation du Chef de l’Etat, cet ouvrage ne serait pas paru. Puisque, a-t-il expliqué, il a refusé toutes ces marques de distinctions tant qu’il est en fonction. Ce travail d’historien du présent que fait l’auteur de cet homme qui ne veut rien dire au hasard, a permis de recueillir de très belles phrases. A titre d’exemple, l’auteur cite « qu’il n’y a pas d’ambitions trop grandes pour un Etat, de même qu’il n’y a pas d’épreuves qu’il ne puisse surmonter ». Cette pensée est extraite du message à la nation du 27 décembre 2019. Il a montré, indique l’auteur du livre, dans sa vie privée, ce qu’il veut faire montrer à la tête du pays quand il dit que « seul le Bénin est éternel ». Il convoque à cet effet, à un patriotisme, un engagement sans limite pour le Bénin. Pareillement quand il dit « si par calculs personnels ou par manque de volonté, nous renonçons à faire pour notre pays le Bénin, les choix indispensables à son progrès, qui peuvent être difficiles sur le moment, mais pertinents et bénéfiques à terme, le jugement de la postérité n’admettra aucune circonstance atténuante en notre faveur. Telle est ma conviction. C’est pourquoi, je n’ai de cesse de nous exhorter à toujours plus d’engagement et d’abnégation, au service de cette Cause incomparable et irremplaçable ».

Alban Tchalla