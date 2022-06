Fin du projet ACCESS: 35 radios distinguées pour leur collaboration

Vues : 1

Photo de famille à la fin de la cérémonie

70 animateurs de programmes radios à travers 35 radios partenaires ont reçu des attestations de reconnaissance pour avoir couvert l’ensemble du territoire national dans la mise en œuvre réussie du projet d’Appui aux Communes et Communautés pour l’expansion des services Sociaux (ACCESS).

Ce qu’il faut savoir : Dans l’objectif d’améliorer l’accès aux services sociaux de base et aux filets sociaux ainsi que le renforcement du système de protection sociale, le projet ACCESS a travaillé en partenariat avec la presse, plus précisément les radios communautaires. L’idée est qu’elles puissent relayer à temps les diverses activités menées par le projet. Après 30 mois de travaux et de collaboration, le nombre des émissions produites a été estimé à 769. En ce qui concerne les magazines, ils sont au nombre de 1575. Ces deux types de production médiatique ont été diffusés et rediffusés 6359 fois. La couverture des différentes activités au cours de l’implémentation du projet sur le terrain par les animateurs producteurs d’émission radio s’élève à 2537 et leur diffusion est estimée à 8880. Vu l’engagement, la détermination et la disponibilité dont ont fait montre les radios partenaires, elles ont été honorées. Parmi les 70 animateurs distingués, trois productions radiophoniques ont été primées. Il s’agit de la production de Mélanie Atchahowé Dougba de radio Lalo qui a reçu un ordinateur d’une valeur de 500.000 francs CFA, de Pascal Dahouè de la Radio Lokossa qui a reçu le deuxième prix (un enregistreur numérique performant et un pocket Wifi), et le troisième prix (un enregistreur numérique performant) à Gysèle Zanou de la Radio Hosanna FM de Porto-Novo.

Que disent les experts : A l’entame de la cérémonie, le Secrétaire exécutif du Projet ACCESS, Germain Ouin Ouro a indiqué que le partenariat qui a duré trente (30) mois avec 35 radios partenaires a été véritablement fructueux car toutes les radios ont eu le mérite de conduire avec professionnalisme et rigueur les clauses du contrat. « Il nous fallait monnayer le concept qu’est le DCC dans nos langues pour une bonne compréhension des bénéficiaires du projet. Il nous a fallu pour cela outiller, renforcer les animateurs de programmes radio dans la connaissance de l’approche », a-t-il souligné. A en croire Wilfrid Hervé ADOUN, le spécialiste en communication du projet qui a organisé et suivi ce partenariat pendant presque trois ans « ce partenariat a permis une présence continue du projet à l’antenne à travers 1050 heures d’émissions, soit 1800 mn d’émissions par radio. Il a également permis la coproduction de 1670 minutes d’émission en français et surtout en langues locales qui sont mises en ligne sur le site du projet ». Selon Ousmane TOGOU, le Spécialiste en Formation et en Gestion à la Base du projet, la mission assignée à ce partenariat se définissait dans les grandes lignes dont les principales sont: « la production d’émissions de 30 minutes sous la forme de table ronde en studio ; la production d’émissions de 30 minutes selon le genre magazine sur le terrain aux côtés des communautés bénéficiaires ; la diffusion deux fois par mois soit 24 fois par an des émissions ainsi produites ; la couverture d’au moins une activité du projet par mois et par langue et leur diffusion et rediffusion dans les journaux parlés, soit en moyenne 24 diffusions par an ; réaliser une bande annonce de l’émission dans chacune des 02 langues par radio partenaire, la préparation et la participation aux conférences trimestrielles de production organisées par le projet ». Ce partenariat important a permis aux animateurs radio de devenir des ambassadeurs du Développement Conduit par les Communautés et de participer activement au projet ACCESS. Ceci a permis d’avoir des impacts considérables dans l’amélioration des conditions de vie des populations pauvres et extrêmes pauvres du Bénin.

Assise Agossa