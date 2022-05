Attaque terroriste au Togo: Patrice Talon appelle à une action collective contre le Djihadisme

Le président Talon et

Le Chef de l’Etat et président en exercice de la Commission de l’UEMOA Patrice Talon n’est pas resté indifférent à l’attaque terroriste qui a frappé le Togo, dans la nuit du 10 au 11 mai 2022.

Quelles sont les raisons : La sous-région ouest-africaine est frappée de plein fouet par les actes de terrorisme. Outre le Bénin, c’est le Togo qui a essuyé les tirs des individus non identifiés dans la nuit du 10 au 11 mai dernier. Une première attaque terroriste qui s’est soldée par plusieurs pertes en vies humaines dans le rang des soldats togolais. Cette situation aussi critique qu’inquiétante a fait sortir le Chef de l’Etat béninois et président en exercice de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Patrice Talon.

Que retenir : Sur sa page Facebook, Patrice Talon a affirmé sa consternation suite à l’attaque terroriste qui a plongé les Forces de défense et de sécurité togolaise et tout le peuple togolais dans le deuil. Il a exprimé ses sincères condoléances aux familles des soldats tués au front et exhorté ses pairs de la sous-région à une action collective pour une lutte efficiente contre ce fléau qui gagne du terrain.

Message de soutien du Chef De l’Etat, Patrice Talon

« J’ai appris avec consternation l’attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, à Kpinkankandi, qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines et des blessés au sein des Forces de défense et de sécurité togolaises.

Je voudrais, en cette circonstance douloureuse, condamner fermement ces actes et exprimer mes sincères condoléances ainsi que mes sentiments de solidarité au Président Faure, aux membres des familles éplorées ainsi qu’au Peuple frère du Togo, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Cette nouvelle attaque appelle une fois encore notre action collective. À cet égard, je réitère ma disponibilité à œuvrer avec tous mes pairs pour lutter efficacement contre l’expansion du terrorisme dans notre sous-région ».

Rastel Dan