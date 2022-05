Déclaration du président des Démocrates, Eric Houndété au sortir de la rencontre avec le médiateur de la République: « Nous avons soif de paix et de participation inclusive aux élections »     

Vue d’ensemble après les échanges

Le parti de l’opposition « Les Démocrates » a aussi répondu à l’invitation du Médiateur de la République pour la décrispation de la paix sociale dans le cadre des prochaines joutes électorales de 2023. A la tête d’une forte délégation, Eric Houndété et les siens se sont déplacés mercredi dernier sur Grand-Popo, à l’hôtel Bel Azur où se tiennent les rencontres entre les acteurs politiques et le médiateur et ont exposé leurs doléances en vue d’une élection inclusive, transparente et apaisée. Eric Houndété invite le gouvernement à prévenir les troubles à l’ordre public avant, pendant et après les élections de janvier 2023. Au cours des échanges conviviaux et fructueux avec le médiateur Pascal Essou, la délégation du parti « Les Démocrates » a annoncé qu’elle fera parvenir bientôt un document aux instances décisives de la République dans lequel sont énumérées toutes leurs propositions pour définitivement pacifier le pays. « Nous voulons être des acteurs privilégiés et exceptionnels de paix. Par conséquent, tout ce qui avait été à la base des violences eu dans le pays, nous avons mis le doigt là-dessus pour lui dire qu’il faut veiller à ce que ces choses-là ne recommencent pas. Nous avons également évoqué les conditions pour avoir des élections transparentes, inclusives et apaisées», fait-il savoir. Pour Eric Houndété, le parti en premier lieu, demande aux dirigeants tout ce qui concourt à l’exclusion, il faut s’en débarrasser ainsi que tous les textes chrisogènes qui cristallisent les émotions et les ardeurs. « Mais aussi, nous avons, poursuit-il, attiré l’attention sur le fait qu’il ne faut pas prendre prétexte de ce que nous souhaitons que les dispositions chrisogènes soient enlevées pour créer d’autres dispositions tendant à favoriser les uns par rapport aux autres ». Le président du parti Les Démocrates ajoutera ceci avec insistance : «Il faut libérer ceux qui sont en prison et favoriser le retour de ceux qui sont en exil. Il faut toiletter les textes et faciliter le dialogue des partis politiques avec le chef de l’Etat. Faire en sorte que les instances judiciaires jouent leurs rôles et rassurent les populations et que le président lève le pied sur la fin pour que nous puissions avancer dans le sens de la promotion de notre démocratie et des libertés. Nous avons soif de paix et nous avons soif de participations inclusives par rapport au processus électoral » a-t-il ajouté.

Alban Tchalla