Qualité et accès aux services de soins de santé : La Banque mondiale octroie  187 millions de dollars au Bénin

Romuald Wadagni, Ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances

La Banque mondiale a accordé un financement de 187 millions de dollars pour aider le Bénin à améliorer la qualité et l’accès des services de soins de santé primaire et renforcer sa capacité de réponse aux urgences de santé publique.

Le Bénin fait face depuis quelques années à des obstacles pour fournir des services de qualité, notamment concernant la santé maternelle et infantile. Pour soutenir le PAG 2 du gouvernement pour remédier à ce problème, un nouveau programme d’investissement prévoit améliorer l’accès de 9 millions de personnes aux soins de santé grâce à un financement de la Banque mondiale. Ce financement, sera décaissé par l’Association Internationale de Développement (IDA) pour accompagner le projet de renforcement du système sanitaire du Bénin. D’après un communiqué, « ce projet permettra d’assurer des services essentiels de santé à près de 9 millions de personnes et des services de nutrition de base à plus de 4 millions d’enfants. Plus de 2,8 millions d’enfants bénéficieront également de la vaccination et plus 2 millions d’accouchements assistés seront réalisés par un personnel de santé qualifié ». Le projet va également « améliorer la capacité du Bénin à assurer une meilleure surveillance des maladies, à se préparer à une réponse rapide et efficace lors d’urgences de santé publique ». Selon le ministre d’Etat béninois chargé de l’économie et des finances Romuald Wadagni, « le financement massif dans le secteur de la santé fait partie des priorités du gouvernement pour renforcer le capital humain ». A le croire, le gouvernement est engagé à mettre en place des infrastructures de qualité et à recruter du personnel qualifié pour mettre aux normes le système sanitaire et offrir des soins de santé primaire de qualité aux femmes et aux enfants. « Ce nouveau programmé axé sur la performance traduit la détermination du gouvernement à renforcer les investissements sociaux grâce à une gestion optimale des ressources publiques », a-t-il ajouté. Pour le responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin Atou Seck, le système sanitaire du Bénin se heurte depuis quelques années à des obstacles pour fournir des services de qualité à tous les niveaux, y compris les services de santé maternelle et infantile. « La formation adéquate du personnel et l’équipement des installations vont permettre des services de base standardisés et de qualité pour combler le fossé actuel entre l’accès adéquat aux services et les résultats positifs en matière de santé maternelle, néonatale et infantile », a-t-il souligné.

Assise Agossa