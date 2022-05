Assemblée consulaire 2022 de la CCI Bénin : Les états financiers et le rapport d’activités 2021 validés

Les élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) étaient en assemblée pour la présentation du rapport d’activité et l’adoption des états financiers de l’année 2021. L’ouverture des travaux de la session a été faite le vendredi 29 avril 2022 par le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) représentant Mme la ministre de l’Industrie et du Commerce, Laurent Gbèdaso Akpo en présence du Président de la CCI Bénin, Arnauld Akakpo et de plusieurs autres entrepreneurs.

Le présidium à l’ouverture des travaux de l’Assemblée

Dans son allocution de bienvenue, le Président de la CCI Bénin Arnauld Akakpo, a témoigné sa profonde gratitude à la ministre de l’Industrie et du Commerce pour son soutien indéfectible, sa disponibilité permanente, son accompagnement et son écoute attentive aux différentes préoccupations de la CCI Bénin, qui témoigne la manifestation agissante du Gouvernement à être aux côtés de l’Institution Consulaire. Arnauld Akakpo, a rappelé à ses collègues élus que la première session de l’assemblée consulaire est consacrée à l’examen et à l’adoption des états financiers exercice clos au 31 décembre 2021 et à la présentation du rapport d’activités 2021. Il poursuit que cette session se tient dans un contexte marqué par une flambée des prix mondiaux, notamment du gasoil, du gaz, des denrées alimentaires et qu’il est important pour l’Institution Consulaire de réfléchir sur des mesures d’urgence pour enrayer cette tendance inflationniste. « Nous avons décidé au début de notre mandature de faire de la bonne gouvernance administrative et financière, un principe sacro-saint et non un slogan afin de crédibiliser l’Institution Consulaire vis-à-vis de nos mandants, de l’Etat et de nos différents partenaires institutionnels. Cet engagement se démontre déjà par la certification sans réserve des états financiers exercice clos au 31 décembre 2021 par le Commissaire aux Comptes », a laissé entendre le Président de la CCI Bénin.

A la suite de Arnauld Akakpo, le représentant de la ministre de l’Industrie et du Commerce, Laurent Gbèdaso Akpo a salué le sens élevé de responsabilité des élus consulaires pour la mobilisation bien que les travaux se déroulent loin de la capitale économique du Bénin. Il s’est réjoui par ailleurs de l’intérêt et de l’importance que les élus témoignent à leur institution en assumant les responsabilités qui sont les leurs. « Votre 1ère session de l’année 2022 qui est une session de reddition des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 et qui se tient dans une période extrêmement difficile sur le plan économique ne doit pas vous éloigner des attentes de vos mandants, des objectifs à minima qui vous ont été fixés par le Gouvernement et de votre implication à la réalisation du PAG 2021-2026 dans son piler 2 : ̎ Poursuite de la transformation structurelle de l’économie ̎ au travers, entre autres, de la mise en place d’un mécanisme d’investissement en capital et en capital-risque », a notifié le Directeur de Cabinet.

Laurent Gbèdaso AKPO, Directeur de Cabinet du MIC

Plusieurs points d’intérêt étaient inscrits à l’ordre du jour à savoir : l’adoption du compte rendu, la présentation du rapport d’activité CCI Bénin 2021 et la présentation du rapport sur les états financiers 2021. A la suite d’exposés faits d’une part par le Secrétaire Général de la CCI Bénin, Raymond Adjakpa Abilé, sur un certain nombre de documents importants notamment le rapport d’activité ; et d’autre part par le Commissaire aux Comptes, Evariste Adadé Tomety du Cabinet Tate & Associés, sur les états financiers exercice clos le 31 décembre 2021 ; et après des questions de compréhension soulevées par les élus consulaires, leurs apports et contributions d’amélioration des différents documents, le Bureau Consulaire a vu son rapport d’activité adopté à l’unanimité par l’ensemble des élus consulaires. Il en est de même pour le rapport sur les états financiers exercice clos le 31 décembre 2021 qui a reçu l’assentiment des élus consulaires.

Assise Agossa