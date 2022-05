Visite de l’Exposition d’arts au palais de la Marina : Le maire Ahouandjinou et son conseil communal séduits par les trésors royaux

Photo de famille du maire d’Abomey calavi et son conseil communal après la visite

Les trésors royaux exposés au Palais de la République continuent d’accueillir des visiteurs. Le vendredi 29 avril 2022, c’est le conseil communal d’Abomey-Calavi au grand complet qui a fait le déplacement pour aller constater la grandeur des œuvres en exposition. Selon le maire Evariste Ahouandjinou, c’est un devoir d’aller constater soit même la réalité de ces œuvres majestueuses qui replongent les visiteurs dans l’histoire du pays. «Ce que nous avons vu ce soir, est simplement extraordinaire», a d’abord lancé la première autorité de la cité dortoir qui n’a pas hésité pour reconnaitre le mérite à ceux qui ont pensé mettre une telle exposition en place. «Bravo au Chef de l’État qui a pensé juste. Nous sommes fiers de nos artistes béninois que nous avons vu qu’ils ont su tisser l’ancienne corde à la nouvelle et nous pouvons dire que l’espoir est permis», s’est-il exprimé. Présent aussi à cette visite, Patrice Hounye Azé, Conseiller communal d’Abomey-Calavi a souligné «l’essence culturelle et cultuelle de notre pays est ressortie à travers toutes ces expositions. Que ça soit depuis le royaume de Nikki jusqu’au puissant et prestigieux royaume de Danxomè, qui est un grand ancien royaume, on est imprégné de réalité de l’époque à travers la réalisation de ces artisans-là. Je crois que nous nous retrouvons dans tout ce qui est en train d’être fait ici». Quant au Directeur des Services Techniques de la mairie, Bill Adje, il a affirmé «celui à qui on a confié le travail de pouvoir faire cette exposition, c’est un génie parce qu’on a combiné les anciennes œuvres avec les œuvres contemporaines. On sent qu’il y a véritablement une harmonie entre les aînés et ceux qui ont pris la relève dans le monde contemporain». C’est dire que c’est tout fier que chacun des membres du conseil municipal et le maire Angelo Ahouandjinou ont quitté les lieux d’exposition.