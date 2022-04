Le Porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji

La course au scrutin législatif du dimanche 08 janvier 2023 préoccupe les partis politiques ayant une existence légale. C’est le cas du parti Les Démocrates qui a confirmé sa participation à ce rendez-vous électoral important en vue de leur présence au parlement. Mais, la participation de cette formation politique de l’opposition, insistent les responsables, ne se fera que sur des conditions données notamment la satisfaction de leurs revendications. Au nombre de celles-ci, le parti demande surtout le retour des exilés et la libération des détenus politiques. Interrogé sur la question lors de sa sortie médiatique du vendredi 22 avril 2022, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji n’a pas rétorqué, mais semble ne pas apercevoir le bien-fondé de cette demande. Il a répondu à Eric Houndété et les siens que « tout ce qui est du ressort de la justice ne concerne pas le gouvernement ». Dans ses propos, Wilfried Houngbédji a témoigné de la bonne foi du gouvernement et soutient que l’exécutif œuvre actuellement aux côtés des responsables en charge de l’élection législative prochaine pour un scrutin inclusif. Il a va plus loin pour confier que le gouvernement a demandé aux différents organes impliqués dans le processus électoral « d’associer tout le monde » avant de remercier au passage tous les partis qui ont invité leurs militants et les populations à s’enrôler pour la confection de la Liste électorale informatisée. « Si dans ces conditions, quelqu’un émet encore des réserves ou cherche des alibis pour se retirer du processus, c’est qu’il a certainement d’autres intentions qu’il faut qu’il nous expliquer », a-t-il laissé entendre. Sur l’exigence relative à la libération des détenus politiques, le porte-parole du gouvernement se demande si libérer un détenu est une condition pour aller à l’élection. « Est-ce que libérer quelqu’un qui est en prison pour une raison donnée est une condition pour aller à l’élection législative ? » s’interroge-t-il.

Alban Tchalla