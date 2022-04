Contrôle de présence par la CAI au parlement: Vlavonou rappelle les  retardataires et absentéistes à l’ordre

La Cellule d’audit Interne (CAI) de l’Assemblée nationale a effectué une mission d’audit internet au niveau de la Direction de la questure du parlement. Le rapport de cette mission transmis au Président Louis Gbèhounou Vlavonou révèle des cas de retards et d’absences au poste. Avant de commencer à sévir face à de tels cas, l’autorité parlementaire a tenu une réunion d’avertissement, de sensibilisation et de rappel à l’ordre avec le personnel de la direction concernée ce vendredi 22 Avril 2022. Il était entouré pour la circonstance du Secrétaire Général Administratif M. Mariano Ogoutolou, du Directeur de cabinet M. Mathieu Ahouansou, son adjoint Moukaram Badarou et du Directeur de la Cellule de l’Audit interne M. Célestin Hossou. « …Si j’ai demandé à vous rencontrer, c’est parce qu’il y a un problème et je ne souhaite pas agir sans sensibiliser. J’ai reçu un rapport du Directeur de la Cellule de l’audit interne qui m’a intrigué. En effet, il y a deux semaines, entre 8h et 8h30, il s’est positionné avec ses éléments au niveau de chaque service de la Direction de la questure. Le constat a été catastrophique contrairement à ce que j’ai constaté moi-même à la Prmp, à l’Unaceb, au bloc médical etc. (…) Je tiens à vous préciser que, quand il s’agit de contrôle de gestion, le Dcai a plein pouvoir d’agir. Quand il se présente au niveau de n’importe quel service, dites vous qu’il s’agit de moi-même. Il ressort du rapport qu’il a déposé que la majorité du personnel de la Direction de la questure n’étaient pas au poste le vendredi 8 avril 2022 entre 8h et 8h30, ce qui est inadmissible et je suis venu savoir moi-même les raisons… » a déclaré l’autorité parlementaire pour planter le décor. Ayant pris la parole, les agents épinglés ont essayé de justifier leur absence au poste. La plupart de ces agents ont évoqué des problèmes liés à l’embouteillage puisqu’ils viennent de Cotonou et certains des problèmes liés aux pannes de véhicules. Ensuite sont intervenus le Secrétaire général administratif (Sga) M. Mariano Ogoutolou et le Directeur de cabinet M. Mathieu Ahouansou. Les deux responsables ont remercié le président de l’Assemblée nationale pour l’initiative qui participe à la sensibilisation du personnel. Ils ont promis prendre des initiatives pour rappeler à l’ordre tous les agents parlementaires. De son côté, le Directeur de la Cellule d’Audit Interne M. Célestin Hossou promet poursuivre les jours à venir le contrôle dans d’autres directions. Sur ce, il a invité les agents parlementaires à se présenter à l’heure à leur poste et d’accomplir convenablement leur mission républicaine.

Il a été appuyé par le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou qui a prodigué des conseils aux agents parlementaires pour que des cas d’absences et de retards ne se reproduisent plus. « Vous ne pouvez pas avoir comme lieu de travail Porto-Novo et habiter Cotonou, Abomey-Calavi etc. Vous devez élire domicile à côté de votre lieu de travail. Si quelqu’un choisit vivre loin de son lieu de travail, il doit être prêt à assumer les conséquences. Cette fois-ci, je voudrais bien vous sensibiliser. À la récidive, je n’hésiterai pas à sanctionner. Je profite de l’occasion pour féliciter le Directeur de la Cellule d’audit interne qui a fait le rapport et je l’encourage à continuer afin de rendre plus performante l’administration parlementaire. Sachez que nous sommes désormais embarqués dans une administration de performance, chacun doit faire le travail pour lequel il est payé et comme cela se doit… » a-t-il conclu.

Fidèle KENOU