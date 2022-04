Soutenance de Thèse à l’Uac: Le Colonel Azizou El-Hadj Issa consacré Docteur en Science de l’Environnement

Le nouveau Docteur, Azizou El-Hadj et les membres du jury à la fin de la soutenance

Le Colonel des eaux et forêts, Azizou El-Hadj Issa a accédé au grade de Docteur de l’Université d’Abomey-Calavi depuis le jeudi 21 avril 2022, après la soutenance de sa thèse de doctorat en Science de l’Environnement. La soutenance s’est déroulée dans l’amphithéâtre Houdégbé de l’UAC. Au terme de la présentation structurée de son document de recherche qui porte sur le thème : « Système de gouvernance de la biosphère transfrontalière du parc W du Bénin de 2000 à 2020: Structure et fonctionnement, bénéfices socio-économiques et impacts sur l’intégrité écologique de la réserve », il a reçu la mention très honorable avec félicitations des membres du jury. L’ancien ministre et ancien député du Bénin a défendu les résultats de ses travaux de recherche devant un jury international et un parterre d’invités composé d’anciens ministres, de députés, de hauts gradés des eaux et forêts, de parents et amis. Le nouveau Docteur des Science de l’Environnement a fait son travail dans le Parc W en évaluant la contribution de la gouvernance de 2000-2020. Originaire de Kandi, l’impétrant a apporté un rendement scientifique afin de donner des réponses aux multiples préoccupations sur la gouvernance de la biosphère transfrontalière du Parc W. Il a expliqué que ces approches de solutions contenues dans le document sont pour les générations actuelles et futures. L’homme précise que les aires protégées sont très importantes pour la conversation de la diversité biologique ainsi que la fourniture des services Eco systémiques. Mais, leur efficacité à atteindre les objectifs est bien souvent contextuelle et déterminée par des facteurs locaux impliqués les considérations sociales, les arrangements institutionnels et le contexte politique.

Alban Tchalla