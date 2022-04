Mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation : Le Maire Ahouandjinou et son conseil accueillent leur SE avec satisfaction

Les autorités communales et préfectorales à l’issue de la cérémonie de passation des charges

Nommée pour assurer la fonction du Secrétaire exécutive au sein de la mairie d’Abomey-Calavi, Carine Floride Laourou Epse Marcos a été officiellement installée, le vendredi 22 avril 2022. C’était lors de la cérémonie de passation des charges qui s’est déroulée dans la salle du peuple de la mairie et qui a connu la présence du préfet de l’Atlantique et bien d’autres autorités de la municipalité. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre efficace de la réforme structurelle du secteur de la Décentralisation telle qu’en dispose la loi N° 2021-14 du 21 Octobre 2021 portant Code de l’administration territoriale du Bénin.

Avant la prise de charges et d’installation de la nouvelle patronne de l’administration communale, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, a laissé entendre toute sa satisfaction et celle des membres du conseil communal ainsi que des cadres de la mairie. «La joie pour moi est grande parce que nos rêves deviennent une réalité. C’est l’occasion pour moi de saluer l’effort de tous les conseillers communaux et de vous dire que c’est maintenant le vrai combat du développement commence. Loin d’être une réforme structurelle, cette réforme vient nous renforcer, nous donner du temps pour nous occuper au quotidien de notre population. Nous accueillons donc avec grande joie et approbation, cette réforme et nous nous mettons à la disposition de l’équipe des cadres à nous envoyer par le Gouvernement central», a-t-il lancé tout heureux de la décision du Chef de l’Etat. «Encore une fois, merci au Chef de l’État», a ajouté l’édile de la cité dortoir. La toute nouvelle Secrétaire Exécutive, Carine Floride Laourou a informé qu’elle compte sur l’accompagnement de toutes les composantes du secteur de la décentralisation pour l’atteinte des objectifs. «Je compte sur l’accompagnement du Gouvernement et celui du ministère de la Décentralisation, de Monsieur le Préfet, du Maire, des différents organes politiques de la ville, de l’ensemble des conseillers de la ville», a-t-elle déclaré avant de préciser «nous le savons, le développement d’un territoire est une chose du service public. Mon objectif est de fédérer les efforts des uns et des autres pour l’atteinte de notre objectif commun qui est le développement de la commune d’Abomey-Calavi. Abomey-Calavi est une ville future qui bénéficie de plus du Programme d’Action du Gouvernement. Avec un peu de rigueur, un peu d’activités et un peu de professionnalisme, je pense qu’on pourra faire de très bon boulot ensemble». Sur ce, elle a confié que ses «portes seront grandement ouvertes à toutes et à tous». Présidant la séance, le Préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, souhaitant de beaux jours à la nouvelle SE à la tête de l’administration de la mairie, a donné quelques précisions. A l’endroit de la SE, il a souligné qu’il s’agira pour elle de grand challenge. Le challenge du développement local, sans d’autres choix honorables. Au maire, il a rappelé que le succès de la SE sera le sien. «Votre gouvernance depuis que vous avez pris les règnes de la commune d’Abomey-Calavi est plein d’espoir. Vous serez impardonnable si vous laissez s’évanouir ses espoirs. C’est pourquoi, mieux par que le passé, vous êtes tenu de travailler avec madame la SE pour faire d’Abomey-Calavi une métropole, une ville phare du Bénin au bonheur des populations d’Abomey-Calavi », a-t-il insisté.

Anselme HOUENOUKPO