Accord-cadre entre la CCI Cambodge et la CCI Bénin : Le Président Arnauld Akakpo opte pour l’élargissement des horizons des entreprises privées

Les deux Présidents des CCI que Cambodge et du Benin

Un accord cadre a été signé entre le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), Arnauld Akakpo et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cambodge dans le cadre de la mission organisée par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour la communauté des affaires francophones. C’était ce lundi 28 mars 2022 au Cambodge en la présence du Secrétaire Générale de l’OIF Louise Mushikiwabo et du vice-premier ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération internationale du royaume du Cambodge.

Dans l’objectif de faire des missions d’affaires et des missions économiques pour développer la coopération entre les membres des deux chambres, ce partenariat signé entre le Président de la CCI Bénin, Arnauld Akakpo et le Président de la CCI du Cambodge, Neak Oknha Kith Meng, va contribuer à mettre en place des mesures de facilitation et d’assistance mutuelle pour la mise en réseau des entreprises. Les chambres de commerce et d’industrie des deux pays vont se mobiliser pour élargir les horizons du secteur privé du Bénin. Cette cérémonie de signature d’accord a donné l’occasion à des participants de se prononcer sur l’enjeu. A en croire l’un des entrepreneurs présents sur les lieux, « Cette participation du Bénin à la mission économique et commerciale du Vietnam et du Cambodge a été un réel succès à travers la présence du président de la CCI Bénin et sa participation effective à toutes les activités. Selon Christophe Tozo, PDG de New Vision Group, cette convention de partenariat se révèle être un acte fort qui non seulement vient s’ajouter à celle du Vietnam, mais aussi et surtout officialiser, encourager et crédibiliser les relations d’affaires entre les deux pays.

Ils ont dit

Ismène Ahamide, Directrice ISMAST ÉNERGIE SARL : « Nous saluons le dynamisme de Arnauld Akakpo »

« Pour nous entrepreneurs, c’est une très belle opportunité, et nous restons persuadés que des avancées positives seront observées pour l’élargissement de nos champs d’actions et nos possibilités de partenariats. Nous tenons donc à saluer le dynamisme du Directeur de la Chambre Régionale, Monsieur Akadiri, et la disponibilité de notre Président Arnauld Akakpo, à répondre favorablement à tout ce qui contribue à l’essor des entreprises béninoises. C’est une fierté d’avoir été les témoins de ces accomplissements »

Christophe Tozo, PDG de New Vision Group : « Ce partenariat signé est une opportunité pour le secteur privé béninois …»

« Nous avons constaté que c’est un signal fort parce que la solennité dans laquelle cet accord a été signé démontre le sérieux que le royaume de Cambodge donne au Bénin. On constate que les Cambodgiens ont travaillé depuis quelques années et ont positionné leur nation comme étant une nation qui n’est pas en compétition. Ce partenariat permettra à chaque acteur notamment les hommes d’affaires du Cambodge de faire des affaires avec les hommes d’affaires du Bénin. Je pense que pour nous opérateur économique du Bénin, c’est une occasion que nous allons capitaliser. En matière de culture nous sommes proches de cette nation puisque dans leur présentation, ils se sont bien exprimés. Les Cambodgiens vont profiter des facilités que les acteurs environnants notamment la chine, l’inde, le japon leur accordent pour faire des affaires avec le Bénin. C’est une opportunité qu’on puisse rentrer en partenariat avec ce pays et que nos produits puissent être exportés du Bénin pour le Cambodge et vis-versa. Ce partenariat signé est une opportunité pour le secteur privé béninois qui peut profiter de cela et s’engager à faire des affaires avec ce pays.

Luc Loco, Directeur Général de NASSARA Benin Sarl : « … Il faut noter que c’est une très belle initiative… »

« En tant que opérateur économique et au regard des grandes opportunités que regorge le système économique du Cambodge en lien avec le système économique du Bénin, il faut faire observer que c’est une très belle initiative que de mettre en relation les opérateurs économiques des deux pays sous l’égide de la francophonie à l’occasion de cette mission commerciale. Les conférences et les activités menées à l’occasion de cette mission permettent de se rendre compte de la vitalité de l’économie du Cambodge. Il sera de très bon ton que les opérateurs économiques du Bénin puissent s’inspirer de ce qui se passe au Cambodge de sorte à booster également les activités économiques au Bénin. Vivement donc que l’après signature de cette convention de partenariat, l’essor de l’économie béninoise au regard de ce qui se passe ici soit effectif ».

Assise Agossa