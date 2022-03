Patrice Talon, Président de la République du Bénin

Le Bénin fait désormais partie des pays les plus respectueux des libertés humaines. Il vient de se positionner au premier rang dans l’espace Uemoa devant le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, la Guinée-Bissau, le Togo, le Niger et le Mali. Sur le plan africain, le Bénin est au 7ème rang devant le Sénégal 9ème, la Côte d’Ivoire 13ème, le Burkina-Faso 15ème, la Guinée-Bissau 20ème, le Togo 23ème, le Niger 26ème et le Mali qui se retrouve en dernière position et occupe le 30ème rang.