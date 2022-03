Exposition Art du Bénin à la présidence : Galiou Soglo  félicite le gouvernement pour l’initiative

L’ancien ministre de la culture suit avec attention les explications du guide

Au terme d’une visite nocturne de l’exposition « Art du Bénin d’hier et aujourd’hui, de la restitution à la révélation », l’ancien ministre de la culture Galiou Soglo est sorti très satisfait et convaincu du génie et de la volonté de Patrice Talon a révélé le Bénin par l’Art, la Culture et le Tourisme. C’était le samedi 26 mars 2022.

L’ancien ministre de la culture Galiou Soglo a pris connaissance des 26 trésors royaux récemment restitués par le musée du Quai Branly et des 106 œuvres contemporaines retenues de 36 artistes béninois au palais de la marina. L’ancien candidat recalé à la présidentielle n’a pas manqué de mots par rapport à ce qu’il a vu lors de sa visite. « C’est génial, cela met en lumière à la fois notre passé et notre présent. C’est une très belle exposition », a-t-il laissé entendre. Pour lui, le Bénin a une histoire contrairement à ce que les gens pensent. « L’image que j’ai moi, quand je vois tout ça, ce sont les propos qu’on a retenu d’un ancien président d’un pays ami qui nous a dit qu’on n’était pas encore entré dans l’histoire et on se rend compte qu’on était en plein dedans », a-t-il notifié. Il s’en va jusqu’à déclarer que « la plupart des grands artistes européens ont pioché un peu partout en Afrique qui est le berceau de l’humanité ». Il était accompagné de ses collaborateurs et de certaines personnalités du gouvernement qui lui ont remémoré le passé et le présent. Il n’a d’ailleurs pas hésité de féliciter le gouvernement pour cette belle initiative. La rénovation et la création des sites touristiques et des musées, la valorisation de l’art béninois, l’engagement noté dans le retour des trésors royaux, démontrent selon lui, la volonté du Président Patrice Talon.

Galiou Soglo : « C’est une très belle exposition…, c’est fabuleux »

Assise Agossa