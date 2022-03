Mise en place par Jacques Ayadji d’une commission technique: Vers la création de l’Ensemble Artistique et Culturel de Moele-Bénin (EACM)

Jacques Ayadji président de Moele-Bénin (EACM)

Le Parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a procédé à la mise en place d’une commission technique chargée de définir les bases de création et de fonctionnement de l’Ensemble artistique et culturel de Moele-Bénin (EACM). C’était à travers une décision prise ce mardi 22 mars 2022 signée par le Président du Parti Jacques Ayadji. Dans le but de promouvoir le secteur artistique et culturel du Bénin, de célébrer les artistes béninois de leur vivant, le parti Moele-Bénin a initié l’Ensemble Artistique et Culturel de Moele-Bénin (EACM). Dans ce cadre, une commission technique composée d’un président, d’un rapporteur et trois membres a été mise en place pour le bon fonctionnement de cette initiative. Il s’agit de Ignace Alphonse Toussaint Sèdjro Yechenou, Président de ladite commission, du rapporteur Florent Eustache Hessou et des membres de la commission, Sourou Ignace Metokin, Serge Yeou et Franck Rodrigue Bognon. Selon la décision, cette commission est chargée de proposer les modalités pratiques de création et d’opérationnalisation de l’ensemble artistique et culturelle de Moele-Bénin. Elle est également mise en place pour dresser le rapport des travaux de la commission technique et le soumettre à l’appréciation du président du parti. Pour le bon fonctionnement des travaux de la commission, le parti a décidé que la commission se réunit sur convocation de son Président et que la convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants soient adressés à chaque membre trois jours avant la réunion. Dans la décision, la commission technique peut se réunir au siège du parti mais aussi à distance en cas de besoin via des moyens de transmission numérique.

Assise Agossa (Coll.)