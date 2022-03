Pour de grands projets de développement: Cotonou et Heudebouville (France) se donnent la main

Le Maire de Cotonou, Luc Atrokpo

Le Maire de la ville vitrine du Bénin Luc Sètondji Atrokpo, ne cesse de faire monter l’intérêt pour les grandes villes de contribuer inlassablement au développement de Cotonou. Ce vendredi 18 mars 2022 a été signé, un partenariat déjà agissant entre la ville de Cotonou et Heudebouville, une commune française située dans le département de l’Eure en région Normandie. Le pacte entre le Maire Luc Sètondji Atrokpo et son homologue d’Heudebouville Hubert Zoutu a été scellé à travers la signature d’une convention de partenariat qui comporte de nombreux objectifs axés sur la solidarité internationale. Ce pacte des relations entre les deux municipalités permettra aux populations de la Commune de Cotonou, notamment celles du 13ème arrondissement de bénéficier d’importants projets notamment, l’appui aux groupements de femmes, le micro-crédit aux jeunes entrepreneurs, des appuis dans le domaine scolaire, et bien d’autres secteurs… Une nouvelle avancée au regard de celles déjà enregistrées par le Maire Luc Sètondji Atrokpo dans le seul but de donner à Cotonou, l’ossature des grandes villes du monde.

Rastel Dan