Opération d’enrôlement au RAVIP: Le chef de fil de l’opposition, Paul Hounkpè invite les béninois à se faire enrôler

Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif national du parti Fcbe

Le Secrétaire exécutif national du parti Fcbe, Paul Hounkpè invite le peuple béninois en général et en particulier les militants de la Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) à sortir massivement pour se faire enrôler au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP). Ceci à travers une déclaration du lundi 21 mars 2022 dans le cadre des législatives prochaines. « Je voudrais vous inviter tous à sortir massivement afin de vérifier vos identités et si nécessaire vous faire enrôler », c’est l’appel lancé par le Secrétaire exécutif national du parti Fcbe à l’endroit du peuple béninois. Dans le cadre de la confection de la Liste Électorale Informatisée (LEI) devant servir pour les législatives du 08 Janvier 2023, l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a lancé une nouvelle phase d’enrôlement au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP). Paul Hounkpè exhorte les béninois à aller vérifier leur nom sur les listes d’affichage et se faire enrôler afin de participer librement aux votes pour les législatives de 2023. Dans son appel, l’ancien ministre de la culture a rappelé l’importance des prochaines élections législatives et le rôle capital que joue la Liste électorale dans une élection. « La liste électorale permet à chaque citoyen en âge de voter d’exprimer son suffrage » a-t-il précisé. Le chef de fil de l’opposition a affirmé dans sa déclaration qu’il a dépêché depuis lundi 21 Mars 2022 dans toutes les circonscriptions électorales, des responsables dans le cadre de la sensibilisation de tout le peuple béninois, vu l’importance de l’opération. nIl faut préciser que cette opération qui constitue une première phase dans la confection de la liste électorale informatisée se tient du 17 mars au 16 avril 2022 et concerne les citoyens qui n’ont pas fourni lors du recensement toutes les informations indispensables à leur inscription sur la LEI.

Assise Agossa (Coll.)