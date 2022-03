Coopération entre les collectivités territoriales du Bénin et du Togo : L’ANCB et la FCT se donnent la main

Le président de l’ANCB Luc Sètondji Atrokpo et la présidente de la FCT Yawa Florence Kouigan



L’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et à la Faîtière des Communes du Togo (FCT) ont signé ce mardi 15 mars 2022, une convention de partenariat. La cérémonie a eu lieu au siège de l’ANCB, à Abomey-Calavi. Fruit de l’engagement réciproque du président de l’ANCB Luc Sètondji Atrokpo et de la présidente de la FCT Yawa Florence Kouigan en faveur de la coopération décentralisée Sud-Sud, ce partenariat vise à offrir aux deux associations, un cadre d’informations, d’échanges de bonnes pratiques et d’actions conjointes en faveur des collectivités locales des deux pays. Au cours de la cérémonie, les deux présidents d’associations de pouvoirs locaux ont réaffirmé leur volonté de travailler en synergie, pour accroître l’efficacité de leurs actions en vue de mieux répondre aux défis du développement local. Accompagnée d’une délégation, la présidente de la Faîtière des Communes du Togo, Yawa Florence Kouigan est au Bénin pour une visite de travail. Cette visite fait suite à celle effectuée en février dernier par le président de l’ANCB et Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo à Atakpamé, ville togolaise dont Yawa Florence Kouigan est la maire. Au cours de son séjour au Bénin, la présidente de la Faîtière des Communes du Togo, va toucher du doigt les réalités de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB).

Alban Tchalla