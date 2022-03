Expérience Tébé, président du MPL à propos des législatives 2023: « Côté opposition, nous nous battrons pour qu’il n’y ait plus aucune erreur »

Le nouveau président du parti Mouvement populaire de libération (Mpl), Expérience TEBE

« L’opposition n’entend pas du tout aller se heurter à une quelconque difficulté pouvant l’empêcher d’aller à l’Assemblée nationale. Le cadre de concertation de l’opposition est mis en place et les réflexions communes vont démarrer afin de donner toutes les chances à l’opposition de réussir cette élection. Nous sommes en train de remplir notre partition pour que l’objectif soit atteint ». C’est en ces termes que le président du Mouvement populaire de libération (MPL), Expérience Tébé s’est exprimé par rapport aux préparatifs des législatives de 2023. Reçu sur l’émission dimanche politique de Bénin Reporter Monde, il a fait savoir que les partis de l’opposition continuent de redynamiser leurs structures, d’outiller leurs militants pour s’apprêter à affronter les prochaines joutes électorales. Pour lui, aucune action isolée ne peut leur permettre d’atteindre les résultats envisagés pour restaurer la démocratie. « On n’a pas le choix, il s’agit de trouver les dispositifs appropriés pour accéder à la prochaine législature », a-t-il dit. Après les suspicions de non-participation de l’opposition du fait du rejet de plusieurs dossiers par la CENA en 2019, les formations politiques ayant une existence légale et désireuses de participer à ce scrutin entendent prendre évidemment leur revanche. Parmi elles, figure le Mouvement populaire de libération (MPL) dirigé depuis juillet 2021 par Expérience Tébé qui compte participer aux législatives 2023 et espère voir son dossier accepté. Selon Expérience Tébé, le MPL compte agir en synergie avec d’autres partis. « Agir en synergie avec les autres forces de l’opposition, c’est ce que le MPL défend au sein du cadre de concertation de l’opposition pour que justice soit rendue au peuple béninois », a-t-il déclaré avant d’exhorter toute la classe politique de l’opposition à faire en sorte que tous les militants candidats puissent être présents sur les listes. « Ce législatif est plus important que tout ce qui s’est passé. Réussir les prochaines échéances électorales pour l’opposition est une condition essentielle pour continuer à espérer que la démocratie revienne dans notre pays. Nous nous battrons pour que les législatives prochaines ne souffrent d’aucune erreur du côté de l’opposition », rassure-t-il.

Ce qui a fait échouer l’alternance en 2021

A en croire le président du MPL, l’opposition n’a pas pu réaliser l’alternance en 2021 du fait qu’elle n’a pas pu mettre en synergie une stratégie adéquate pour réussir ces élections. « Nous avons été combattus par la mouvance, mais aussi par nos collègues de l’opposition parce que pour eux, le gouvernement de la rupture n’offrait aucune crédibilité, aucune assurance pour qu’on aille compétir avec eux. Il y a eu à côté de ça beaucoup d’autres problèmes sur la mobilisation des moyens à utiliser pour parvenir. Lorsque les présidentielles se sont approchées, on sait dépouiller de tous les éléments dont on devrait avoir pour affronter ces échéances. On n’a pas pu trouver le parrainage comme les uns et les autres nous l’avaient promis », a-t-il révélé. Pour renverser la tendance, le MPL travaille aujourd’hui pour le renouvèlement de la classe politique. « Le peuple béninois est fatigué de voir les mêmes personnes positionnées au même endroit tout le temps. Nous avons besoin de provoquer un renouvèlement de cette classe afin d’offrir la possibilité à nos citoyens de faire d’autres expériences, d’envoyer à l’assemblée des jeunes femmes et hommes de qualité capables d’offrir une autre expérience à notre pays », a-t-il précisé. Pour lui, son parti a certes besoin de l’expérience des anciens, mais il faut désormais associer les plus jeunes.

Alban Tchalla (Coll.)