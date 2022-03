Nouvelle mesure dans la lutte contre la corruption au Bénin: Talon réoriente sa stratégie et met Koupaki à la tête de la Cellule des plaintes de la présidence

Le ministre d’Etat et secrétaire général à la présidence de la république, Iréné Koukpaki

(Koupaki nommé président du comité de supervision)

Le ministre d’Etat et secrétaire général à la présidence de la république, Iréné Koukpaki a été nommé président du comité de supervision de la Cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. C’est à travers un décret signé du président Patrice Talon le 19 janvier 2022. Selon ledit décret, cette cellule, aura entre autres pour missions, de rendre opérationnel un cadre de facilitation des plaintes et dénonciations des actes de corruption et de mauvaise gouvernance par les citoyens ; proposer des suites à donner à chaque dossier ; rendre publiques dans les cas de faits avérés, les suites données aux plaintes et dénonciations, conformément aux orientations du comité de supervision. Le décret précise par ailleurs que le Bureau d’analyse et d’investigation mis en place à la présidence est chargé d’apprécier directement ou en relation avec la cellule, l’analyse des actes et de proposer des suites aux dossiers de plaintes et de dénonciations.

Il faut aussi préciser qu’en dehors du secrétaire général de la présidence, le ministre d’Etat Pascal Iréné Koupaki qui assume la présidence du comité de suivi, les autres membres sont le secrétaire général adjoint de la présidence, le coordonnateur du Bureau d’analyse et d’investigation, le coordonnateur de la cellule juridique de la présidence et le secrétaire général adjoint du gouvernement.