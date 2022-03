DON D’ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES À PERGAME PLUS: Jurgen Verobel de la Rochelle et le Lion’s club Abomey Le Pélican focalisés sur l’éducation des enfants

L’ancien diplomate Jurgen Ve-robel de la Rochelle a fait un don d’équipements scolaires comme à l’accoutumée, à certaines écoles dont le complexe sco-laire Pergame Plus. Par le biais de l’association Inter Women’s Club, le donateur a réalisé cer-tains vœux des écoliers de la zone d’Abomey-Calavi. C’est un geste extraordinaire que l’homme fait depuis quelques années dans certaines écoles du Bénin. Mal-gré son âge avancé, l’éducation des enfants du Bénin lui tient à cœur et il le fait remarquer par ses actions. Il vient encore une fois semer la joie au cœur des élèves de ce complexe mais aussi du corps enseignant qui n’aura pas de difficultés à exercer plei-nement ses fonctions. Selon le fondé du complexe scolaire, Dr Marius Alavo, le montant de ce don est inestimable puisqu’il va impacter durablement ce complexe. Il confie que le Lions Club d’Abomey parraine l’initia-tive. «Tout comme le lion’s Jur-gen, j’appartiens au Lions Club d’Abomey, et ce don envoyé par l’ancien diplomate, que j’ai reçu de la main de l’association Inter Women’s Club, vient en appui aux œuvres de mon club » a-t-il laissé entendre. Il faut souligner que ce don offert au complexe scolaire Pergame Plus du Dr Marius Alavo, comportait des consommables scolaires dont : des boites de craie, des paquets de papier A4, des équipements de balançoire et des instru-ments destinés à la formation technique et professionnelle des élèves.

Assise AGOSSA (Coll.)