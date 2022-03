Cour des comptes: Roch C. Gnahoui David et Dandi Gnamou nommés 

Les professeurs Roch C. David Gnahoui et Dandi Gnamou sont désormais membres de la Cour des Comptes. Le premier, ancien doyen de la Faculté de droit et des sciences politiques (FADESP) de l’Université d’Abomey-Calavi, a été nommé en Conseil des ministres de ce mercredi 06 mars, président de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes de l’Etat. Ayant passé trois ans à la tête de la FADESP, il a cédé son fauteuil à son collègue, Dr. Léon Jossè, Maître de Conférences, il y a à peine quelques jours. Ancien président du parti Alternative Citoyenne, Roch C. David Gnahoui est jusqu’aujourd’hui membre fondateur du parti Union Progressiste. Quant à la Professeure Dandi Gnamou, elle a été nommée Président de la Chambre du Contrôle des Comptes des entreprises publiques. Déjà membre de la Cour suprême depuis quelques années, Dandi Gnamou est spécialiste de droit public à l’Université d’Abomey-Calavi. Mais elle a été suspendue fin mai 2019 par le CAMES de son grade de professeur titulaire pour «co-directions frauduleuses» et «faux et usage de faux». De plus, elle avait été suspendue de toutes les activités académiques au niveau du CAMES pour une période de trois ans. La Cour des comptes est la plus haute juridiction en matière de contrôle des comptes de l’Etat et d’évaluation des politiques publiques. Elle assiste le parlement dans le contrôle de l’exécution des lois des finances. Ce n’est qu’à partir du 17 novembre 2019 que cette cour a été institutionnalisée. Le 30 décembre 2022, les députés ont voté la loi organique de cette juridiction.

Voici l’intégralité des nominations prononcées lors de ce Conseil des ministres :

A la Cour des comptes

Sur proposition du président de cette institution, après la prise de l’ordonnance créant ses Chambres et après avis du Comité faisant office de Conseil supérieur des comptes :

Président de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes de l’Etat : Monsieur Roch C. Gnahoui DAVID

Président de la Chambre du contrôle et du jugement des comptes des collectivités locales : Madame Michèle Odette Andrée CARRENA épouse ADOSSOU

Président de la Chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques : Madame Dandi GNAMOU

Dans les ministères et sur proposition des ministres

Ministère du Développement et Coordination de l’Action Gouvernementale

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Jacques Roland AMADOU

Ministère de l’Agriculture, Elevage et Pêche

Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Zou : Monsieur -Evariste GOUNOU.

Alban Tchalla (Coll.)