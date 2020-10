Don de kits scolaires à Zinvié: Le maire Ahouandjinou appuie plusieurs parents d’élèves

Lors de la cérémonie de remise des kits scolaires

Soulager un tant soit peu les parents d’élèves de la commune d’Abomey-Calavi en situation difficile. C’est l’objectif que s’est fixé le conseil communal que préside le Maire Angelo Ahouandjinou qui a initié une série de don de kits scolaires dans toute la commune. Le lancement de cette opération a eu lieu à Zinvié, le dimanche 11 octobre 2020. C’est à travers une cérémonie officielle de remise qu’a présidé le maire de la cité dortoir. Au cours de ladite cérémonie, les porte-paroles des parents d’élèves et des bénéficiaires ont d’abord exprimé leurs reconnaissances au maire et son conseil communal pour avoir pris une telle initiative. Ils ont ensuite promis faire la veille afin d’assurer le bon usage des matériels scolaires par les enfants. Quant aux enfants, ils se sont engagés à travailler pour faire honneur aux donateurs et à les encourager à poursuivre le projet. Ils ont rassuré qu’ils donneront de meilleurs résultats aux divers examens de fin d’année dans leur arrondissement qu’est celui de Zinvié. Ceci sous les regards joyeux de la première autorité de l’arrondissement, Christophe Ayissi.

Anselme HOUENOUKPO