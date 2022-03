Promotion des produits locaux: La CCI-Bénin montre les opportunités d’Erevan-Super U aux producteurs béninois

Les producteurs locaux ont des échanges avec les responsables du groupe

Quelles sont les opportunités que présente le groupe Erevan-Super U pour les industriels et transformateurs locaux ? Pour répondre à cette question, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin) a organisé ce vendredi 11 mars 2022 une rencontre entre ces différents acteurs. Etaient présents à l’occasion le directeur général adjoint du Groupe Erevan-Super U Philippe Huault, le Conseiller spécial du DG du Groupe Edgard Kpatindé, le Secrétaire Général de la CCI-Bénin Raymond Adjakpa Abilé ainsi qu’une centaine de producteurs et transformateurs béninois. il s’agit de la première d’une initiative dénommée Carrefour des Opportunités organisée par la CCI-Bénin pour permettre aux acteurs des différents secteurs économiques de se rencontrer pour partager leurs opportunités. C’est le Secrétaire Général de la CCI-Bénin Raymond Adjakpa Abilé qui a présenté l’objectif final de ce projet qui est, selon lui, de réduire le taux de mortalité des entreprises béninoises. Les leviers mis en place à cet effet sont le financement des entreprises, l’accès aux marchés et la formation-information pour une meilleure gouvernance des entreprises. « Nous voulons que le Bénin développe des co-entreprises », a-t-il lancé. Le réseautage que l’institution a voulu encourager a été rendu nécessaire par l’intervention de Philippe Huault. Celui-ci a souligné l’ouverture de cette grande surface aux acteurs économiques béninois, même si aujourd’hui 7 à 10% seulement des référencements du Groupe viennent des produits fabriqués au Bénin. Mais, espère-t-il, avec les séances BtoB organisées ainsi que l’ouverture de nouveaux magasins du Groupe, cette donne pourrait changer. Le problème c’est que Erevan-Super U n’accepte dans ses magasins que les produits respectant les normes et standards officiels. De même, le Groupe a fait le choix en treize années d’existence au Bénin, de répondre aux exigences du Fisc en reportant sur tout produit vendu la TVA officielle. Sans cela, a-t-il admis, en cas de problème, tous les acteurs pourraient se retrouver dans des positions très difficiles. Pour Edgard Kpatindé, il s’agit d’une exigence des surfaces modernes qui allient qualité et certification. Car, selon le Conseiller spécial du PDG du Groupe, « être référencé à Erevan, ce n’est qu’une étape. Il faut aussi que vos produits soient exportés. » Tous les intervenants ont admis qu’obtenir les certifications officielles n’est pas chose aisée. Mais Erevan-Super U a aussi des exigences de packaging qui font qu’il lui est très difficile d’accepter des référencements uniques chez un producteur solitaire. D’où la nécessité pour les entreprises de créer des groupements d’intérêt économique pour assurer la permanence et la qualité de l’offre. « Il n’y a pas d’avenir pour une entreprise agroalimentaire qui se met tout seul sur le marché pour affronter la concurrence » a admis Imeldus N’Vèkounou, coordonnateur du programme imPULSE de la CCI-Bénin qui porte le Carrefour des Opportunités. Les échanges ont permis aux entreprises présentes de connaitre la procédure mise en place par le Groupe Erevan-Super U pour accueillir tous ceux qui désirent avoir leurs produits dans ses rayons. A noter que le Groupe envisage de créer bientôt un magasin de 4000 m2 à Calavi.