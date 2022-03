Journée internationale de la Femme: Bolloré transport & Logustics mobilisé pour promouvoir la femme

L’Amicale des femmes, association réunissant les collaboratrices de Bolloré Transport & Logistics au Bénin, a fait don de matériel et d’équipements agricoles à deux associations de femmes rurales. C’était à l’occasion de la journée internationale des femmes célébrée le mardi 08 mars dernier.

L’égalité hommes-femmes fait partie des enjeux prioritaires de Bolloré Transport & Logistics qui l’a intégrée depuis plusieurs années dans sa politique RH et dans une charte dédiée à la diversité. C’est dans cette visée que l’entreprise Bolloré Transport & Logistics au Bénin et ses collaborateurs se sont encore une fois mobilisés pour promouvoir l’égalité femmes-hommes. Ils ont profité de l’occasion de la journée internationale de la femme pour faire don d’équipements agricoles aux associations ORIRE à Dassa-Zoumé & MAHUKPEGO à Paouignan dans le but de soutenir leurs activités et encourager leur autonomie. « Le 8 mars est une journée symbolique pour les femmes et chaque année, nous nous retrouvons pour apporter notre soutien aux populations féminines afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie et favoriser leur autonomie. Au-delà de cet événement international, nous continuerons à nous mobiliser pour renforcer nos actions auprès des femmes et les accompagner dans la durée. », souligne Diane ZONNAHOUE, contrôleuse de gestion sénior. L’entreprise Bolloré transport & Logistics au Bénin s’attache jour en jour à promouvoir les femmes à toutes les échelles de son organisation et tend à augmenter leur part, en leur confiant autant que possible des emplois traditionnellement occupés par des hommes. Aujourd’hui, elles représentent plus de 30 % de ses effectifs. Il faut souligner que lors de la précédente édition, l’Amicale des femmes de Bolloré

Transport & Logistics au Bénin avait fait don de plusieurs fauteuils roulants et tricycles aux enfants handicapés suivis par l’ONG Angeles de la Tierra. Les femmes de l’association avaient par ailleurs pris en charge le financement d’une activité individuelle pérenne génératrice de revenus au bénéfice de plusieurs femmes et mères d’enfants handicapés.



